國家機器力挺「嬌貴」吳音寧 民進黨須承擔這後果

北農總經理吳音寧(圖/中時資料照)

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中時電子報
/整理報導

北農19日臨時董事會流會，遭外界解讀是為總經理吳音寧護航。吳音寧日前更表示，「依據北農的股權結構，她可不需至議會接受質詢」，遭網友譏諷「媽寶」。對此，草根影響力新視野表示吳音寧到底多嬌貴？讓民進黨為她打破20年來的慣例，不用到議會接受質詢。如果民進黨真要把吳音寧保護在無菌室裡面，就要承擔選票流失的後果。

草根影響力新視野於《Yahoo論壇》指出全台灣沒有人像吳音寧一樣得到如此特殊的待遇，農委會副主委陳吉仲居然在香蕉、鳳梨的產銷失衡、價格崩盤的時刻，在民進黨中常會報告「韓國瑜和吳音寧的績效」，砲轟韓國瑜，歌頌吳音寧；總統蔡英文更表示「吳音寧是有能力會做事的人，只是不熟悉政治運作」。此話一出，台灣整個國家機器都為她動起來。台北市長柯文哲更指派北農主秘和市府顧問黃國彥照顧吳音寧，輔導她不要凸槌。放眼全台，有誰可以像吳音寧如此尊貴？

而吳音寧日前更表示，「北農是一間自負盈虧的公司，依據北市府投資事業管理監督自治條例第九條規定，北市府占22.76％，未超過50％的投資事業，依規定不需要董事長和總經理同時到議會備詢」。若真如此，吳音寧打破20年來北市府相關的6大公司董事長或是總經理都要到議會接受議員質詢的慣例。為什麼過去的慣例，遇到吳音寧就可以轉彎？

北農19日臨時董事會原本要討論查帳報告，但農委會5席官股代表全部缺席，以流會收場。明眼人一看都知這是「人為運作」。北農常務董事張永政對此表示，「民進黨的護航把吳音寧變成媽寶」。而老百姓無可奈何，更加深對吳音寧的厭惡，這就是民進黨保護吳音寧的方式？

草根影響力新視野文末提醒民進黨，吳音寧領的高薪是納稅人的血汗錢，這所導致的「政治後遺症」，民進黨就必須「承擔」。如果民進黨以為到選前「封存」吳音寧就可止血，不會影響選票，那麼民進黨就錯了！民進黨用人不當，而吳音寧不敢面對質詢，不敢擔當責任，無法洗刷無能的印象，將永遠掛勾，不會抹滅。

(中時電子報)

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