青少年熬夜玩手機 研究：易憂鬱、降低自尊

2018年06月21日 12:31 中時 倪浩倫

不少青少年喜歡熬夜滑手機，包括玩遊戲、使用社交媒體等，除了睡不飽．當心心理健康也出問題！一項首次針對夜間使用手機、與使用者心理健康相關性的國際研究指出，熬夜用手機會降低自尊和因應能力，甚至還會增加憂鬱情緒的產生，提醒青少年，務必要正確且有限度的使用手機。

很多青少年睡前愛滑手機，有時一滑就好幾個小時停不下來，除了因睡眠不足、直接影響隔天的上課精神，更還會影響心理健康，出現「身心失衡」。董氏基金會今引用日前發表於《今日心理學期刊》的研究，由澳洲莫道克大學（Murdoch University）研究者主持，追蹤1101名13~16歲的高中生，歷時4年，檢測他們夜間使用手機的變化、睡眠行為的變化、以及健康狀況變化之間的關係。

研究指出，隨著時間推移，夜間使用手機和不良的睡眠行為「正相關」，且睡眠行為的變化，還會進一步影響隨後增加的憂鬱情緒，並降低自尊和因應能力．更嚴重的「還伴隨著較低的學業表現」。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，麻薩諸塞州橋水大學在2014年就曾做過642名大一新鮮人做過研究，８成學生表示高中經常熬夜，且當父母以為他們已經入睡後，平均每晚卻又花1~2小時玩手機，常熬夜者的學生當中，更高達42％表示自己受到憂鬱症所苦。

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說，青少年連續使用手機的原因，主要為玩遊戲和上社群網站，世衛WHO日前也已將電玩成癮正式列為精神疾病；她提醒，現代人很難不用手機，家長應適當提醒孩子，維持正常作息的必要性，因大腦有一定的生理節奏，睡眠狀況一旦遭到改變，都會影響身心健康。

葉雅馨補充，手機現已是青少少年和朋友聯繫感情的重要工具，父母也不需阻止孩子使用，但要傳達正確的使用觀念，例如可在購買前訂好使用規範，包括每天使用上限、最晚用到幾點、做完功課才能玩等，自己也必須以身作則，否則孩子只會有樣學樣。

(中時 )