總統教育獎得主張禹瑄將赴日 移民署贈快煮鍋打氣

2018年06月21日 12:50 中時 謝明俊

張禹萱(右)夢想是成為世界第一。左為移民署臺北市服務站主任黃齡玉。〔移民署提供〕

目前就讀北市大理高中三年級，是我亞運培訓角力選手的越南新住民第二代張禹瑄，日前榮獲2108年總統教育獎，張禹瑄即將到日本進修，移民署台北市服務站主任黃齡玉今天特別前往拜訪張禹瑄，贈送一只多功能快煮鍋，給張禹瑄帶到日本使用，為她出國進修加油打氣，期待她有一天成為臺灣之光。

目前就讀北市大理高中體育班三年級的張禹萱，也是中華亞運培訓選手，她即將在6月畢業後，由教練安排赴日先就讀語言學校，再申請專門學校，繼續朝國際角力選手之路邁進。

聽到張禹萱畢業後要到日本念書的消息，移民署台北市服務站主任黃齡玉為她感到開心，特地到張家送上多功能快煮鍋，希望她在日本念書、訓練之際，也要注意自己的飲食健康，鼓勵她未來成為臺灣之光。

早在2015年，張禹萱就因角力成績優異，榮獲移民署「新住民及其子女培力獎助學金」，她曾經在全國中學運動會連拿五次冠軍，2015年拿下亞洲青少年錦標賽第三名，106年也獲得臺北市教育局的「臺北市教育關懷獎」，今年更是榮獲「2018年總統教育獎」，可說是「英雌出少年」。

張禹萱說，小學四年級時爸爸突然中風，家中的經濟重擔落在媽媽身上，最忙時一人身兼4份工作，但她入選國手後，所有獎金都交給媽媽，靠著薪水及比賽獎金才稍為減輕媽媽的擔子。媽媽也談起哥哥對設計及攝影有興趣，但囿於經濟，有些設備只能將就，黃齡玉表示，移民署有築夢計畫，歡迎哥哥來投件，完成自己的夢想。

張禹萱被問到她的夢想是什麼？她靦腆地說，目前奧運女子角力比賽臺灣還沒有選手獲獎，期許自己未來能代表國家參加奧運比賽並且奪冠，並已計畫7月初前往日本念書並接受更嚴格的訓練。媽媽阮氏燕不捨的說：「這是一條很辛苦的路，但孩子堅持自己的夢想，全家只能在背後支持、默默的祝福她。」

黃齡玉當場告訴阮媽媽，移民署最近剛推動「保障新住民免費上網及平板借用計畫」，她可以免費借用平板，每個月有10GB的上網數據傳輸量，全家人就可以不定時和禹萱網路視訊，阮氏燕聽到了好開心，表示將馬上打電話去申辦。

(中時 )