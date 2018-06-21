徐國勇：分屍為零星個案 死刑有關人命 執行應謹慎

2018年06月21日 12:32 中時 張理國

台灣社會不到兩周就發生3起分屍案，引發反廢死團體不滿，賴揆上午也在行政院會提出3點要求，希望法務部及警政署積極加速偵辦，讓案情真相早日水落石出。不過，行政院發言人徐國勇說，這些社會治安驚悚案件都是零星個案，執行死刑要非常謹慎，因為是有關人命的。

徐國勇說，雖然發生社會治安較驚悚的案件，但台灣整體治安在全世界的評比是相當前面的，雖然有不良治安事件，但都是零星個案，任何再完美的社會都還是會有一些犯罪事件發生，執行死刑要非常謹慎，因為死刑是有關人命的。

對於短短12天發生3起分屍案，賴揆在院會指示，近來社會接連發生數起重大兇殺案件，有因為感情糾紛所造成，也有因不尊重身體自主權而造成，此已引起國人不安及焦慮，而這些案件檢、警機關雖均已立即尋線逮捕特定嫌疑人，並正進行深入調查中，但法務部及內政部警政署應積極加速偵辦，讓案情真相早日水落石出，安定社會人心。

賴揆並說，面對這些人性極端負面的案件，犯罪者雖會被司法制裁，但刑法只是事後處理機制，事前預防才能真正解決問題。我國教育體系以及社會、家庭教育，都必須更加強對兒少的性別平等及情感親密關係教導，而尊重生命的觀念，也必須要融入各級學校課程教學範圍。教育部及各地方政府都應共同努力，將性平與感情教育札根於日常生活中。

此外，賴揆也要求相關部會持續落實社會安全網各項工作，從根本控管，消弭各項社會安全風險因子。他也呼籲社會大眾，在遭遇困難之際，可主動尋求社政與醫療體系的支持；如有發覺可疑人事，也應勇於向主管機關通報，只要對周遭人士多一分關懷與警覺，就能讓國人多一分安全保障。

(中時 )