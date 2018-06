知名法律哲學家約瑟夫．拉茲獲唐獎法治獎

2018年06月21日 12:35 旺報 李侑珊

2018年唐獎法治獎,由國際知名法律哲學家約瑟夫.拉茲(Joseph Raz)所榮獲。(唐獎教育基金會提供)

2018年唐獎法治獎於21日公布,由國際知名法律哲學家約瑟夫.拉茲(Joseph Raz)所榮獲,並且高齡80歲仍教學不輟、著作不倦,持續思考法律哲學的各種議題,研究領域橫跨法律、道德及政治哲學,並強化法律、道德與自由相互關係的理解。

約瑟夫.拉茲出生於巴勒斯坦託管地(今以色列與巴勒斯坦領土),專長領域為法律、道德與政治哲學,曾任教耶路撒冷希伯來大學與英國牛津大學,現執教於美國哥倫比亞大學與英國倫敦國王學院,並為該校法理學湯瑪士M.麥塞歐西講座教授,是當代法律哲學家翹楚,在道德哲學或政治理論領域,皆扮演舉足輕重的角色。

約瑟夫.拉茲的研究,橫跨並專精於法律、道德及政治哲學,一字一句皆致力於法律哲學的批判思辯源流中。在他浩瀚的法律哲學研究中,精細分析法律、政治與道德的關係,並嚴謹釐定各種思考的路徑,使人們能夠完整看見法律的真貌。

過去50多年來,約瑟夫.拉茲任教不倦且著作不輟,曾獲得「在分析法學、道德與政治哲學界極具敏銳度、獨創性及學術動能充沛的學者」的評價。其所撰寫的《法律的權威》(The Authority of Law)、《自由的道德》(The Morality of Freedom)、《實踐推理與規範》(Practical Reason and Norms)等10餘專著,皆為法理學上極具代表性的著作。

約瑟夫.拉茲不僅承繼法實證主義(legal positivism)傳統,補充了分析法律哲學(analytical jurisprudence)的不足處,他多年陳述有關法律規範性(the normativity of law)及法律權威性質(the nature of legal authority)的論理、勾勒出法律自主性及法學論理之評價本質。

約瑟夫.拉茲在其知名著作《自由的道德》中,完整分析法律權威性的本質與範圍,並堅持法律的存在與內容,完全是透過社會事實所認定,而不訴諸於任何道德價值判斷。他在法律、道德及政治哲學研究的跨世紀傳承與發揚,擁有其不可或缺性。

中研院法律學研究所副研究員王鵬翔表示,約瑟夫.拉茲是希伯來人,英文說寫能力是在赴英求學後,才逐漸累積,而他的著作十分艱澀,寫作也非常抽象,但之所以獲得本屆唐獎,即在於剖析法律基本問題,不只批判國家權威,同時也認為法治要能指引社會行為,使人們趨於了解法律的真實面貌。

