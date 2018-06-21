又見相機漂流！滿滿小朋友出遊照 網友急尋「陳樂澄」

2018年06月21日 12:43 中時電子報 戴安瑋

香港網民在西貢水底拾獲一部貼有人名陳樂橙的相機。（圖/橙新聞）

尋找「陳樂澄」！香港一網友先前在西貢白臘灣水底拾獲一台Nikon Coolpix橙色潛水相機，相機裡記憶卡保留良好，裡面充滿小朋友出門遊玩的回憶，他將此事po上臉書，希望找到相機主人「陳樂澄」。

原po表示，他在西貢白臘灣水底撿到一台淺水相機，為Nikon Coolpix，機上還貼著「陳樂澄」三個字，應是相機主人名字；相機在水裡太久而沾了許多泥沙，但還可以開機；他取出記憶卡檢查裡頭照片，只見照片中小朋友穿著黃色制服，開心地與同學合照，還有小朋友參加劍擊比賽的照片，是珍貴的回憶。

原po研判是相機主人在搭船遊河時不小心遺失，希望透過臉書幫忙，找到失主，引起許多網友轉貼尋人。

根據《報合報》報導，該台相機型號應為Nikon Coolpix W300，主打30公尺防水及4K錄影等功能。至於該相機已漂流多久，無法得知。

台灣宜蘭岳明國小師生淨灘時﹐也曾拾獲一台潛水相機，老師透過臉書提供資料協尋，成功找到相機的日本籍主人，為日本女大學生椿原世梨奈，其並於今年4月從日本來台灣感謝岳明國小師生。

據椿原世梨奈表示，她是於兩年多前在石垣島潛水弄丟相機，沒想到海漂933天到台灣，被淨灘的岳明國小師生撿到。

(中時電子報)