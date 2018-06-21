又見相機漂流！滿滿小朋友出遊照 網友急尋「陳樂澄」

香港網民在西貢水底拾獲一部貼有人名陳樂橙的相機。（圖/橙新聞）

友善列印
中時電子報
香港網民在西貢水底拾獲一部貼有人名陳樂橙的相機。（圖/橙新聞）

尋找「陳樂澄」！香港一網友先前在西貢白臘灣水底拾獲一台Nikon Coolpix橙色潛水相機，相機裡記憶卡保留良好，裡面充滿小朋友出門遊玩的回憶，他將此事po上臉書，希望找到相機主人「陳樂澄」。

原po表示，他在西貢白臘灣水底撿到一台淺水相機，為Nikon Coolpix，機上還貼著「陳樂澄」三個字，應是相機主人名字；相機在水裡太久而沾了許多泥沙，但還可以開機；他取出記憶卡檢查裡頭照片，只見照片中小朋友穿著黃色制服，開心地與同學合照，還有小朋友參加劍擊比賽的照片，是珍貴的回憶。

原po研判是相機主人在搭船遊河時不小心遺失，希望透過臉書幫忙，找到失主，引起許多網友轉貼尋人。

根據《報合報》報導，該台相機型號應為Nikon Coolpix W300，主打30公尺防水及4K錄影等功能。至於該相機已漂流多久，無法得知。

台灣宜蘭岳明國小師生淨灘時﹐也曾拾獲一台潛水相機，老師透過臉書提供資料協尋，成功找到相機的日本籍主人，為日本女大學生椿原世梨奈，其並於今年4月從日本來台灣感謝岳明國小師生。

據椿原世梨奈表示，她是於兩年多前在石垣島潛水弄丟相機，沒想到海漂933天到台灣，被淨灘的岳明國小師生撿到。

(中時電子報)

知名法律哲學家約瑟夫．拉茲獲唐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。