培訓離岸風電人力 大專營即日起開放報名

2018年06月21日 13:03 中時 王思慧

台灣港務公司為促進離岸風電人才在地化發展，與台中市政府、台灣電力公司、台灣風能訓練公司合作首辦「2018年離岸風電大專充電營」，預定於8月15至17日於台中港開訓。

港務公司表示，鑑於離岸風電遴選結果已出爐，相關供應鏈廠商將隨即啟動投入此近兆元商機的綠能市場，為全方位促進離岸風電發展，港務公司除積極擘劃離岸風電作業母港及運維服務，也於日前轉投資成立台灣風能訓練公司，提供風電相關人才培訓服務。

另考量離岸風電為台灣新興產業，為促使產業人才在地化生根，故邀集台灣電力公司及台灣風能訓練公司共同合作，於離岸風電台中港作業母港旁的海運發展學院，開辦暑期大專離岸風電充電營隊，期透過研習營的豐富課程與實地參訪，讓參訓學子深入瞭解與體驗離岸風電產業供應鏈上的工作面貌與就業機會。

本課程為期3天，課程內容將針對國內發展風電產業的政策面、產業面、營運操作面等議題，邀請離岸風電供應鏈上產業人士親臨講授與實務解析，提供學子完整認識離岸風電產業的學習機會，並藉由此研習機會，讓學生與產業界直接面對面互動，強化學生對於離岸風電產業之瞭解，並促進未來學用合一。

「2018年離岸風電暑期大專充電營」自即日起開放網路報名，名額有限，額滿為止，敬請把握，詳細課程與報名資訊，歡迎至專屬報名網站查詢(https://goo.gl/FmcswY)，或洽港務公司海運發展學院陳小姐(02-23895447)。

(中時 )