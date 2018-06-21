合歡山星空美　7月申請國際暗空公園

2018年06月21日 13:03 中時 沈揮勝

南投縣申請「合歡山國際暗空公園」認證記者會，由縣長林明溱主持。（沈揮勝攝）

記者會現場展出合歡山星空照片。（沈揮勝翻攝）

清境地區業者搭配推出與星辰、天文有關之巧克力等特色產品。（沈揮勝攝）

記者會開場活動，舞者演出精彩。（沈揮勝攝）

記者會開場活動，舞者演出精彩。（沈揮勝攝）

南投山高水長、天然條件得天獨厚，尤其高海拔地區光害少、景致美，極適夜間觀星，愛好天文及攝影者趨之若鶩。南投縣政府、太魯閣國家公園管理處與林務局東勢林管處為打造南投觀星新亮點，21日舉辦記者會，宣示將於7月25日正式送件向國際暗天協會爭取認證為「合歡山國際暗空公園」。

南投縣長林明溱同時公布杉林溪、清境、溪頭、日月潭及猴探井5大觀星區之「觀星地圖」，並宣布申請合歡山國際暗空公園之行動正式啟動。

林明溱表示，標高3200多公尺至3400多公尺的合歡山、武嶺一帶，觀星條件絕佳，縣府去年曾先到半山腰位置的鳶峰停車場勘查，發現該處是作為暗空公園基地的絕佳地點。

由於從申請送件到審核通過，期程約需1年半，縣府已決定在這期間妥善規化，改善設施與停車空間，接受IDA（國際暗天協會）的現勘、審核與認證。

申請暗空公園啟動記者會21日上午由林明溱主持，交通部觀光局、林務局東勢林管處、台大實驗林管處、日月潭國家風景區管理處、參山國家風景區管理處與清境觀光協會、杉林溪、台北市天文協會等官方、民間20餘單位共襄盛舉。

(中時 )