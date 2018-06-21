支持蕉農！馬偕醫院認購6.2公噸分送員工和病人

2018年06月21日 13:02 中時 倪浩倫

國內日前因香蕉過於盛產而傳出「蕉情」，為了支持長年辛苦的蕉農，馬偕醫院購買超過6.2公噸、共400多箱的香蕉，分送到全台4間馬偕醫院，除了發送給院內同仁，也於今日上午在院內分送給各病人和家屬，讓大家同樂、共同支持台灣農業。

為體恤蕉農辛勞，馬偕醫院院長施壽全日前透過產地供應鏈，購買6255公斤的香蕉，每箱15公斤、共計442箱，並分送到全台4家馬偕醫院，包括台北馬偕180箱、淡水馬偕100箱、新竹馬偕77箱及、台東馬偕60箱。

昨日香蕉到貨後，除了先分送給院內同仁，台北馬偕也於今日上午，由院長施壽全，以及馬偕兒童醫院院長劉建良、兒童醫院發展總執行長李宏昌和院牧部牧師等人，在醫院一樓大廳分送香蕉，對病人和家屬致上關懷之意，總計25箱香蕉、在半小時內就被分光光，約有600名民眾取得，現場充滿歡笑。

施壽全說，日前聽到香蕉盛產而遇到產銷的問題，本著同胞互愛的關心，認購了超過6.2公噸的香蕉，希望幫助蕉農度過難關，也期望大家共同支持台灣農業。

馬偕紀醫院營養醫學中心膳食組組長祁安琪營養師指出，無論是吃副食品的嬰幼兒，還是牙口不好者，香蕉都是十分適合的水果，隨著運動風氣漸增，民眾也可在大量耗能前，透過吃根香蕉來補充能量與熱量，不過香蕉仍屬於熱量密度高的醣類食物，每100g的熱量約有60大卡，食用時仍不應過量；她補充，由於香蕉富含鉀離子，腎臟病人也須格外注意攝取量。

(中時 )