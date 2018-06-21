口湖鄉巷弄長照站 老人用得到

雲林縣口湖鄉成龍社區C級巷弄長照站揭牌啟用，阿公阿嬤一起活動筋骨。（許素惠攝）

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雲林縣口湖鄉成龍社區C級巷弄長照站揭牌啟用。（許素惠攝）

雲林縣口湖鄉成龍C級巷弄長照站21日上午揭牌，阿公阿嬤表演歌謠，活動筋骨，展現健康活力，縣府祕書長黃玉霜強調，社區巷弄長照站就是要實踐看得到、找得到、用得到的長照2.0精神，讓老人家在地逐漸地老化。

揭牌儀式宛如「入新厝」，除了阿公阿嬤表演歌舞慶祝外，社區媽媽也準備美味餐點，熱鬧而溫馨。

黃玉霜指出，雲林縣高齡化比例位居全國第二，長照服務更為重要，縣府積極布建社區整體照顧服務體系ABC，建置資源服務長輩，透過A級社區整合型服務中心、B級社區複合型服務中心及C級巷弄長照站提供不同服務，從個案管理落實在地化社區照顧服務。

黃玉霜感謝口湖鄉公所及成龍社區發展協會協助成立長照巷弄服務站，讓有需求的長輩能得到優質及完善的長照服務，「健康」地在地老化。

社會處長徐忠徹說，政府不只要對已失能或失智的長者發展完善的照顧體系，前端有效預防才能減緩後續的照顧壓力，讓長者能在社區中以健康、活躍的型態逐漸老化，如此才能減輕家庭照顧者之壓力，降低長期照顧服務負擔，營造高齡友善環境。

口湖鄉長林哲凌表示，從照顧及環境安全等方面著手，可以讓雲林縣成為適合長輩居住的高齡幸福家園、樂活縣市。

(中時 )

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