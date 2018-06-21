RCA工殤求償案 律師林永頌激動：有人等不到判決就死了！

2018年06月21日 13:26 中時 林偉信

台版「永不妥協」 RCA工殤求償案，最高法院21日開庭公開辯論，員工關懷協會律師林永頌在法庭上激動地說，希望法官給身心受創的勞工一個正義的結果，許廣大勞工一個安全的未來，他呼籲法官駁回被告上訴、自為判決提高對被害者及其家屬的賠償金額。

為了彰顯對於本案的重視，最高法院罕見以開庭方式審理勞工民事求償訴訟，關懷協會的成員也相當期待，甚至有人前一晚就拿著椅子到法院前排隊，等侯發放旁聽證；開庭前數十名關懷協會成員及律師召開記者會，希望最高法院盡速判決、自為判決。

被告美國GE等公司也派代表出庭，因工殤罹癌生病的員工也坐著輪椅到法庭旁聽，審判長劉福來因重感冒戴著口罩，辯論庭一開始就向律師及旁聽民眾致歉，但他仍打起精神指揮訴訟，進行一整天馬拉松式審理。

協會律師團針對被告上訴的抗辯理由，包括因果關係推定、工人損害之認定、舉證責任、揭穿公司面紗原則、請求權時效等法律爭點一一進行反駁，律師希望最高法院維持這些在一、二審判決確立的進步原則，做為未來職災、公害損害賠償重要的先例。

協會律師林永頌慷慨陳詞，他痛斥RCA公司違反法令、漠視勞工健康安全，工廠汙染造成員工一輩子的痛苦，這些受害的勞工有些人生病等不到判決結果就死去，有些人病重只能坐輪椅來旁聽，這些人等的就是司法的正義與公平，最高法院怎麼判、世界都在看。

RCA(前台灣美國無線電公司)從1970年起，長達22年在生產過程 中違法使用致癌物質，讓勞工用水及廠房空氣受到嚴重汙染，有高達 1400多名員工因此死亡、罹癌及流產，這是台灣第1個永久汙染區、 第1宗環保公害訴訟案，訴訟過程猶如好萊塢電影「永不妥協」翻版 。

一審判決RCA及湯姆笙等3家公司須連帶賠償445名受害者5億多元，高院改判賠償486位受害者7億1000多萬元，並加碼認定GE公司是其控股公司須連帶賠償，案經上訴，最高法院公開審理。

(中時 )