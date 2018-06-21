來臺陸客三年少380萬人 旅館老闆出招「自力救濟」

2018年06月21日 13:28 工商 姚舜

來臺陸客三年少380萬，臺灣觀光產值少1800億元，重擊臺灣觀光產業，新上任的北市旅館公會理事長、臺北商旅董事事劉季強，決定自力救濟自掏腰包邀請大陸網紅來臺體驗並宣傳臺灣觀光。今（21)日首波抵臺的6位網紅粉絲數量達145萬人，劉季強表示只要有一成約14萬人考慮到臺北旅遊，估計可為臺灣觀光創造進50億元收入。

兩岸關係急凍，來臺觀光旅行的陸客逐年遞減，民國105年陸客短少67.3萬人，民國106年陸客則短少145.2萬人次。根據學界推估，今年1至4月來臺陸客僅有92萬人，預估全年陸客來臺人數恐只有250萬人次，換言之，今年陸客又將短少168.4萬人次，三年總共短少380.9萬名陸客。劉季強以陸團每人每日消費金額238.12美元估算，因陸客人數減少所造成的觀光損失，已高達新臺幣1804億元。

此外，Airbnb提供銷售平臺讓非法日租套房低價攬客，根據旅館公會全聯會統計，非法日租套房每年至少分走合法旅館300億元營收。面對高消費力陸客人數逐年銳減，而東南亞旅客又無法彌補陸客市場，劉季強表示，因住房率持續下降，臺北市合法旅館業者個個叫苦連天，為此他決定以臺北商旅之名邀請彼岸網紅來臺宣傳。

劉季強說，政黨輪替後，觀光業原以為陸客市場只會微幅向下調整，日、韓及其他國家的觀光客將成為觀光產業的新動能。因此，許多旅館投資案仍持續進行，但沒有想到，陸客人數竟年年銳減。自民國105至107年，來臺旅客人數僅成長2%，但全臺旅館客房間數卻成長12%，來臺旅客人數成長不足，使得旅館業叫苦連天，而Airbnb更提供平臺讓非法日租低價搶客。劉季強強調，臺北旅館已供過於求，若再放任Airbnb助長非法日租套房，合法旅館產業將崩盤。

劉季強此次邀請大陸網紅來臺，得到交通部觀光局旅宿組與臺北市政府觀傳局協助規劃行程，7天行程中6位網紅將參訪臺北市藍色公（水）路並搭乘雙層巴士，透過三條不同特色的路線深度體驗各個不同角度的臺灣。同時網紅並將獲得「北北基好玩卡」，使用範圍包含各大景點、捷運、公車，可無限暢玩北北基。

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