日大阪地震台灣未積極號召捐款？學者分析三原因

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旺報

本月17日，日本的大阪地區發生強度6.1級強震，造成3人死亡、51人受傷、17萬戶停電以及新幹線暫時停駛。學者指出，台灣民間社會對於日本相當友好，本次卻一反常態，未積極號召捐款或是熱烈回應此項災變。原因何在？中華戰略學會研究員張競認為有三項原因。

首先，張競認為，是本次震災時值端午假期，震災災情亦較不嚴重，後續報導力度亦比較不足，所以在台灣社會就無法形成動員濟助能量。

其次，因為日本航空業者最近受到北京壓力，改變台灣在網頁、訂票系統上的稱謂，雙方互動氛圍轉劣，讓素來對日本友好民進黨政府，也不便出面呼籲進行援助與派員救助。甚至連蔡總統出面表達慰問致意時，政府與相關媒體都是低調處理。

最後一點，張競認為，安倍政府最近明顯調整對大陸政策，也讓台灣對日友好人士感到憂慮，深恐影響台灣利益，這也有可能影響到出面倡議對震災伸援的意願，但這個因素應當不會太嚴重。

張競強調，台灣社會基本上對周邊各地都相當友善，對於大陸、菲律賓與日本遭受天災時都很樂意捐款救助，慷慨解囊都不是問題，民間救難團體也很有效率投入他方的救難工作。樂與助人、樂善好施的風氣，原則上並不會受到政治左右，更不可能由政治人物所操弄，但這次有如此情形，純屬時機巧合，也不必太過政治解讀。

(旺報 )

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