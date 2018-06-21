聯發科「智在家鄉」競賽 高齡化議題最受關注

2018年06月21日 13:34 中時 林志成

聯發科技教育基金會舉辦「智在家鄉」數位社會創新競賽，6月18日截止收件，共逾450組隊伍報名，關心範圍涵蓋了全台180個鄉鎮，分析發現，鄉民們對於高齡化、資源分配不均、生態環境保護以及醫療安全四大議題最為關注。

「智在家鄉」數位社會創新競賽，參賽者須以台灣368鄉鎮及社區為關注對象，用數位科技幫他們解決面臨的問題，首獎可得100萬元。聯發科技教育基金會邀請到前行政院長張善政、資深媒體人何榮幸等人擔任評審。

聯發科技教育基金會表示，這個競賽在6月18日截止收件，參賽者身分非常多元，從學生、教授、作家、地方組織成員到律師、醫師、工程師等都有，其中近7成報名者為30歲以下青年。

參賽者最關注高齡化、資源分配不均、生態環境保護以及醫療安全四大議題，其中台灣面臨國安危機的高齡化議題最受重視，參賽隊伍針對各地方老年關懷照護品質、健康醫護資訊整合、遠距醫療創新、勞動力資源串連或失智症生活問題等，分別提出了不同角度的觀察及解決方案。

參賽提案中，許多結合科技與創意，轉化地方的問題或需求變成更有價值的資源甚至資產，像是結合AR(擴增實境)與手機遊戲，改造地方利用率較低的空間，與商家活動做結合，以促進文化認識、觀光及消費；或者是與地方救護單位共同討論，發想出訊號發送改善設備，加強消防團隊的聯繫網絡，以增加救援效率、降低災害傷亡人數等。

張善政說：「透過「智在家鄉」數位社會創新競賽，用數位科技無遠弗屆的發揮空間，讓這個平台得以引導出蘊藏於民間的能量，期盼能提供給天才鄉民貢獻鄉里的機會，產生長期且持續的影響力。」

「智在家鄉」數位社會創新競賽將從社會影響力、創意與原創性、問題分析及數位科技運用等四個面向評分，初賽結果將於7月25日公布，聯發科技教育基金會將針對20組入圍隊伍提供導師，除爭取百萬獎金外，讓各組藉由後續互動強化內容，回饋家鄉。

(中時 )