喝茶會骨鬆？醫學調查：喝對方法 骨密度增加

喝茶會骨鬆？醫學調查：喝對方法，骨密度反而增加。(圖/康健雜誌)

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已有愈來愈多研究指證，喝茶不僅不會骨鬆，長期規律地喝反而能降低日後骨折風險。

澳洲西澳大學一項針對75歲銀髮族的研究發現，每天喝3杯紅茶，日後嚴重骨折的機率降低34％，而髖骨骨折的機率更減少了42％。

日本大阪大學的動物實驗也支持這項立論。人體的骨骼分為製造骨骼的「成骨細胞」和破壞骨骼的「破骨細胞」，兩者需平衡運作才能形成健康的骨骼；當破骨細胞太多時，骨骼密度便會降低，也較容易產生骨質疏鬆。研究者發現，紅茶中的茶黃素能減少破骨細胞產生，進而使成骨細胞製造骨骼，讓骨骼密度逐漸恢復正常。

除了茶黃素這類黃酮素有助增加骨質密度，研究人員認為，茶葉中許多物質都可能有所貢獻，例如植物性雌激素也有助增加骨密度、氟化物能降低骨折率、多酚類（Polyphenols）、茶單寧（Tea tannins）也都可能影響骨質代謝。

台灣的成大醫院家庭醫學部調查則顯示，不論紅茶、綠茶、烏龍茶似乎都有幫助，重點是要有長期、持續地飲茶習慣。這項流行病學研究觀察到，長期喝茶6～10年的人，骨質密度明顯高於無喝茶習慣的，腰椎骨提升3.2％，髖骨則是2.3％；10年以上的更是顯著，全身骨質提高2.1％，腰椎骨4.3％，髖骨6.2％。

但研究團隊並不建議在茶中加入牛奶，認為可能影響茶對骨密度保存的功效。

(中時電子報)

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文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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