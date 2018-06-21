政院通過勞動事件法草案 將設專業勞動法庭

2018年06月21日 14:15 中時 張理國

行政院院會今天通過司法院提出的《勞動事件法》草案，將由行政院與司法院會銜函請立法院審議。依照草案內容，各級法院將設「勞動法庭」或專股，由具備勞動法專業經驗者擔任法官，保障訴訟勞工權益；勞工也可在勞務提供地法院起訴，並減徵或暫免徵收勞工起訴、上訴及聲請強制執行的裁判費、執行費，保障勞資爭議中較為弱勢的勞方。

勞動事件法草案共有53條，司法院表示，草案7大重點包括專業的審理，也就是設立勞動專業法庭；擴大勞動事件的範圍，納入建教生與建教合作機構間、求職與招募者所生爭議；組織勞動調解委員會，由法官1人與勞資專家調解委員2人，共同進行調解；減少勞工的訴訟障礙，勞工可以在勞務提供法院起訴，減輕勞工線納費用的負擔及舉證責任；迅速的程序，也就是勞動調解會於3次內終結，勞動訴訟以一次辯論終結為原則。

另外，草案也強化紛爭統一解決的功能，讓同一原因事實有共同利益的勞工，可以併案請求，讓紛爭一起解決；最後是即時有效的權利保全，可減輕勞工聲請保全處分的釋明義務與提供擔保的責任。

賴揆在行政院會也裁示，《勞動事件法》草案的制定，是執行總統府司法改革國是會議決議，為民事訴訟法、強制執行法的特別法，希望能妥適、專業、迅速、有效、平等處理勞動事件，維護勞工法定權益及促進勞資關係和諧。

(中時 )