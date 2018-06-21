國資圖「南洋味．家鄉味」特展 將邀飯店主廚現場料理品味美食

國資圖舉辦「南洋味．家鄉味」特展，以東南亞飲食文化串起東南亞新住民與家鄉的聯繫，讓台灣民眾認識異國文化。（陳淑芬攝）

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國立公共資訊圖書館與國立台灣博物館舉辦「南洋味．家鄉味」特展，在國資圖展出至9月23日，以東南亞飲食文化串起東南亞新住民與家鄉的聯繫，也讓台灣民眾從飲食認識異國自然環境與文化。7月1日將邀請飯店主廚現場料理示範，邀請民眾一起來體驗品味南洋美食。

國資圖表示，根據2018年內政部移民署及勞動部統計資料，台灣目前東南亞跨國婚姻配偶人數約17萬人、新二代有36萬人，至於產業移工及社福看護僱等約為67.6萬人，總數達120萬人之多。台灣生活中常見東南亞美食，不管是越南的生春捲、酸魚湯；泰國的打拋豬、米線或印尼的薑黃飯，每道料理除美味外，還蘊藏異鄉人的濃厚情感。

國資圖指出，南洋指的是亞洲大陸以南的陸地及南太平洋、印度洋等廣大海域，地處熱帶擁有豐富物產，因天氣炎熱，食物常仰賴辛香料保存食材及調理。例如，泰國料理酸辣並重、辛香甘鮮，具多層次風味；越南料理則常運用香草、生菜，拌入魚露或椰漿，口感清爽。

國資圖表示，島嶼東南亞常將大量木本或果實種子乾燥後磨碎，混合成醃製食物的辛辣基底，印尼及菲律賓等料理大量使用薑黃、南薑、肉桂、孜然及花生等，再混入辛辣香料，而泰式的「打拋」指一種調味植物，台灣常用九層塔代替，其實，兩者氣味略有差異。

國資圖將於7月1日邀請台中裕元花園酒店大主廚詹超然到國資圖進行料理示範及美食文化體驗活動，歡迎民眾來分享及品味東南亞美食。

(中時 )

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