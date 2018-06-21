日媒：陸美貿易摩擦加劇 蘋果處在風口浪尖上

2018年06月21日 14:07 中時 王嘉源

日本經濟新聞（中文版：日經中文網）21日報導說，在陸美貿易摩擦日趨激烈的背景下，美國蘋果公司正積極採取行動，想要把影響控制在最小化。川普政府似乎將蘋果産品排除在提高關稅對象之外，但蘋果有可能遭受大陸政府的報復。透過在生産和銷售上依靠大陸，蘋果得以成為美國市值最高的企業。但被視為範本的蘋果增長模式，現在開始轉變為政治風險。

「對於這件事，我無法加以評論」，19日早晨，美國政府負責貿易政策的總統顧問納瓦洛遭遇記者的熱烈提問。前一天的《紐約時報》報導稱，「中國製iPhone不在加徵關稅對象之內」，各媒體都匆忙確認。報導稱這是川普總統親自告知蘋果執行長庫克的。雙方均未確認報導的真偽，但如今蘋果公司和陸美問題正在逐步成為同義詞。

日經報導說，總市值達到9130億美元、屬於美國最大的蘋果公司簡直是美國的代表企業。另一方面，在2018年1～3月蘋果銷售額中，21％來自大陸，也堪稱是對陸依賴型企業。調查公司Counterpoint Research的統計顯示，按供貨量計算，iPhone在大陸2017年的市占率為11％，排在第5位，在外資中居第1位。

同樣是矽谷企業，谷歌2010年被迫撤出大陸網路搜尋業務，而Facebook的服務無法使用，在IT（信息化技術）行業，大陸作為門檻高的國家廣為人知。蘋果卻在大陸穩步建立了立足點，正因為如此，蘋果對陸美間貿易爭端感到頭疼。

蘋果公司智慧型手機的代工方主要在大陸。希望從包括日本在內的全世界採購零部件，使靈活生産變為可能，但川普卻看不順眼。川普當選總統後的2017年11月，與庫克舉行會談，敦促該公司將生産線遷回美國。

日經指出，即使發生政治風險，也要努力控制在最小限度，是經營者的工作。據稱庫克4月底與川普會面，私底下呼籲維持大陸的生産線。庫克還與美國國家經濟委員會（NEC）主席庫德洛（Larry Kudlow）和美國貿易代表辦公室（USTR）代表萊海澤舉行了會談。

即使蘋果公司此次躲開了川普政府發動的追加關稅風險，但在大陸面臨的風險仍然存在。其一是大陸加強港口審查，事實上切斷零部件供應鏈的措施。路透通訊社5月報導稱，美國福特汽車的美製汽車在大陸進口審查方面耗費時間，正在遭到打擊。

類似措施在以往大陸和日本關係緊張加劇之際，日本車企也曾經遭遇過。大陸否認「下令」打擊福特，但如果蘋果零部件採購和智慧型手機的供貨停滯，對公司經營將影響巨大。

日經報導說，另一風險是抵制運動。蘋果在大陸國內擁有約40家專賣店，一旦反美感情高漲，這些專賣店勢將成為憎惡的矛頭。2012年日本政府將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化之際，就發生了豐田專賣店遭縱火等被害事件。

此外，美國試圖以「安保方面理由」將大陸華為技術和中興通訊（ZTE）的智慧型手機排出在外，這也對蘋果構成風險因素。美國4月決定停止零部件供應給中興，致使中興開始陷入經營危機。對於作為中興競爭對手的蘋果，大陸有可能投以嚴厲的目光。

蘋果CEO庫克定期訪陸，與大陸國家領導人等舉行會談。被夾在矛盾重重的陸美兩大國之間，蘋果將如何規劃今後的增長戰略？漩渦中的「蘋果」未來怎麼走，將成為全球企業應對貿易摩擦局勢的範本。

(中時 )