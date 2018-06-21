姚文智競選團隊成形 吳思瑤任首席發言人

2018年06月21日 14:09 中時 郭建伸

民進黨台北市長參選人、綠委姚文智今舉行記者會，公布競選團隊的首席發言人為綠委吳思瑤，曾替柯文哲助選的姚立明因身體因素，將轉任姚的策略長，笑稱將組成「姚瑤姚連線」。此外，姚文智也公布總統府秘書長陳菊為他背書的競選影片，預告6月23日當天的晚會，陳菊將擔任壓軸發表演說。

姚文智說，回憶第一次在擔任實習記者時見到美麗島事件後的陳菊，覺得她相當溫暖；且兩人的有兩度同事經驗，謝長廷任高雄市長時，他擔任高雄市新聞處長，陳菊任高雄市社會局長，後來他擔任他後來擔任新聞局長的時候，謝組閣後，陳菊擔任勞委會主委，他擔任新聞局長，很感謝她願意在623晚會力挺。

陳菊在影片中則回憶過去兩度跟姚文智在高雄市政府及行政院共事，對於姚的執行能力及政策創意非常地肯定，稱讚「他的政治人格，值得人民信任」，希望623姚文智公開的第一場大型活動，大家與她一起站出來，當姚文智的最大的後盾。

除了吳思瑤是首席發言人，姚的發言人團還將包含台北市議員和綠委，姚的競選團隊總幹事是民進黨秘書長洪耀福，組織長是民進黨台北市黨部主委陳正德，總督導是前任市黨部主委黃承國。

媒體詢問未來綠營雙北市是否會一起造勢？吳思瑤說，選舉到11月這段期間會有很多鋪陳、很多縣市合作，這些都有步驟安排，現階段623的活動主角就是姚文智。

姚文智說，如捷運月票問題，雙北一定會合作，形容選舉像是要三振對手，「至少要投3球，6月23日是投出第一球」，強調跟和其他縣市首長參選人的合作也會陸續出爐。

但媒體詢問，總統蔡英文和行政院長賴清德是否參加623造勢？姚未正面回應。

(中時 )