中市托育一條龍 市議員質疑成效不佳

2018年06月21日 14:19 中時 陳世宗

台中市長林佳龍上任後，大力推動托育一條龍成效如何？市議員張廖乃綸、李榮鴻、蘇柏興、張瀞分等，21日拿出生率及中市公托、公幼設置數量，質疑托育一條龍「破功」。社會局說，托育一條龍實施以來，已增加超過2萬名幼童接受托育，創造近2000個教保人員、保母等就業機會。

張廖乃綸質詢說，市府宣稱托育一條龍發放育兒津貼，減輕育兒負擔、提高生育誘因，但根據內政部統計；台中市出生率一路下滑，104年下滑到千分之9.63，105年再降到千分之9.31，去年更首度跌破千分之9，今年1月～5月出生率只有千分之3.36，也比去年同期千分之3.58還要少。

張廖乃綸質疑，台中市成為人口數第二大都市沾沾自喜，卻無視出生率下滑的隱憂！台中市只有4所公辦托嬰中心共收托113名嬰幼兒；反觀新北市到今年4月已開辦第53所公共托育中心，嬰幼兒收托數為3140名，為何朱立倫能、林佳龍卻不能。

社會局長呂建德說，台中市共有沙鹿、豐原、太平、清水4處公設民營托嬰中心，東區大智、北區太平國小等兩處公托工程已發包，將配合學校暑假加速動工，預計今年9月開始營運；未來將成為台中公托模範，透過副市長林依瑩與教育局合作做全規模盤點完善中市公托系統。

市長林佳龍指出，台中模式獲中央肯定及推廣，但一家公托要投入3000萬元，要3年才能規畫好，且必須符合公托規範空間；未來市府將加快腳步積極推動公托，不只嘉惠家長，且創造托育機構、保姆就業機會。

(中時 )