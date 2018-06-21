綠營藉文大宿舍批侯 羅智強：想想蘇揆做過什麼！

新北市長參選人蘇貞昌。(中時資料照)

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中時電子報

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文大宿舍爭議，遭民進黨窮追猛打，甚至還有親綠政論節目邀學生談宿舍品質差，反遭打臉。總統府前副秘書長羅智強在臉書表示，曾當過台北縣長、行政院長的蘇貞昌，為何有權力的時候不做事，等到要參選了才來消費，實在太污辱選民的記憶力。

羅智強表示，古時候，有晉惠帝聽到百姓沒飯吃，感慨說「那怎麼不吃肉糜呢？」現在，有民進黨文化大學大群館5坪住4學生時，感嘆說「那怎麼不住寬敞一點呢？」

羅智強指出，文化大學長期以來宿舍不足，山上租屋也是僧多粥少，若住到山下，則是要每天在仰德大道上通勤。仰德大道去年發生4死重大車禍，台北市長柯文哲就心痛表示「過去30年那條路上，死去多少文化大學的學生」，若真的關心學生安危，就絕不能忽略。

羅智強認為，文大租下大群館當做學生宿舍，增加學生在山上的住宿機會，減少車禍發生，不無道理。然而，民進黨的晉惠帝們大批大群館太窄，若每個人都有蔡英文家族的陽明山別墅可住，誰還會住宿舍？

羅智強諷刺蘇貞昌，說若當選新北市長，「會盡力解決文化學生住宿問題」，他是否忘記自己曾當過台北縣長、行政院長，當選民記憶喪失？更何況，現在完全執政的是民進黨，卻不解決問題，只為了選舉狂打侯友宜，現在宿舍400多位學生要改住到哪裡，民進黨有人關心嗎？「看來是沒有，肯定是沒有」。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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