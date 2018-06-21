RCA三審言詞辯論 台大公衛聲援

2018年06月21日 14:18 中時 洪安怡

纏訟超過10年的美國無線電公司（RCA）工殤案，今（21）日於最高法院進行三審言詞辯論，國際環境流行病學會亞洲分會今日在台大公衛學院舉行記者會聲援，盼法院採納「疫學因果關係」，維持二審方向，做出有利勞工與居民的判決。

2015年法官引用日本4大公害訴訟發展出來的「疫學因果關係」，判定RCA案決受害勞工勝訴，2017年二審受害勞工再度勝訴，今天在最高法院召開言詞辯論庭，台大公衛學院也邀請陽明大學科技與社會研究所所長林宜平、台灣大學公共衛生學院院長詹長權、台大職業醫學與工業衛生研究所所長陳保中、世新大學社會發展所教授陳信行一同舉行記者會聲援受害者。

陳信行表示，不管是生活、環境，人對化學品的暴露都是混合性，可能同時暴露好幾種化合物，暴露的途徑更有皮膚觸碰、飲食等多因素，經過我們多年努力，先前法官願意採納多對多的因果關係，得到符合科學的判決的結果，請最高法院維持二審的進步判決。

陳信行說，當RCA發現暴露汙染引發爭議，就開始把資產轉移到法國，且主張法人分離原則，就算原告打贏訴訟也難以求償，應該適用揭穿公司面紗原則，要求法國母公司負起連帶賠償責任。

詹長權指出，我們歸類出這群人受到的汙染相同，只是因為年紀、性別差異，產生不同的疾病，法官判決不要過度簡化，以為同樣的因就會有一樣的果，這是醫病關係很重要的詮釋；台大公衛學院近10名教師對此案都有發表論文，台大公衛永遠都和受害者站在一起，用科學和知識繼續為受害者發聲。

(中時 )