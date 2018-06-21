搶救成功也變植物人 柯以敏女兒堅強勸「讓爸爸走吧」

柯以敏本想醫生留住老公最後一口氣，是女兒勸讓父親好好走，她才決心放手，不讓老公再受苦。(中時資料照片)

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中時電子報

唱紅〈愛我〉等經典金曲的馬來西亞歌手柯以敏，1999年跟經紀人黃國輔結婚，結縭19年育有一女，沒想到昨天驚爆黃國輔因腎衰竭先走一步，享年57歲，據悉當時柯以敏人在外地，本希望老公撐住最後一口氣「等我回來」，然女兒不捨父親即使急救也會變植物人，勸母親讓爸爸走，她才下決心放手。

據悉，黃國輔乃昨天早上自行前往洗腎時，突然昏倒，緊急送醫然中途已無呼吸、心跳，據《蘋果》報導，他女兒接到醫院通知時，非常遺憾跟父親已天人永隔。而柯以敏目前已回到台北處理老公後事，提到上周還返台偕老公參加女兒的畢業典禮，當時黃國輔病況尚可稱穩定，夫妻倆雖分隔兩地，但天天都有打視訊電話，黃國輔還計畫要去香港看朋友，她正想要訂機票，沒想到老公就病逝了。

柯以敏回想接到黃國輔病危通知時，其實當時已經急救30分鐘，她本希望老公等她回來，然醫生告知即使搶救成功，也會變成植物人，反倒是女兒堅強，不忍父親受苦，淡淡地說「讓爸爸走吧」，她才決心放手，柯以敏感慨其實看老公狀態，已有心理準備，「但沒想到這麼快」，她晚一步飛抵台灣，直奔殯儀館見老公，覺得他走得安詳，最後在老公耳邊輕輕地說：「好好放心，你的父母、小孩我都會看好」，夫妻情深，讓人為之動容。

(中時電子報)

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