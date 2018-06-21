軍改三讀 提到馬英九 蔡英文：我沒有指責他的意思

2018年06月21日 14:35 中時 曾薏蘋

立法院昨天挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，蔡英文總統今發表談話說，因為年金改革退休金少的軍公教同仁，她代表國家說聲抱歉；並提到前總統馬英九曾說，不會把問題留給下一任總統，「我就是他口中所說的『下一任總統』」；「在今天這個時刻，我沒有任何指責他的意思」。

總統還說，兩年來的風風雨雨，「讓我可以深刻體會，他（馬英九）當年猶豫的原因」。

蔡英文總統、副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、立法院黨團總召柯建銘、立委王定宇、退輔會主委邱國正、國防部長嚴德發、政務委員林萬億、今下午發表談話。

總統指出，政府再怎樣替各位著想，大部分的人口袋中的錢，比過去少，那種不滿，跟無奈的心情，不是當事人其實是很難了解其中感受，退休金的減少造成退休生活的重新規劃及調整，生活上造成的不便，「我要代表國家向各位說聲抱歉」。

總統說，然而她最感到欣慰的是，在改革過程中，有情緒也有不滿，但大多軍公教朋友都能體恤國家的困難，特為表現再次證明，軍公教始終是支持國家、支持台灣社會的中堅力量，

總統表示，「我要再一次以總統身份，向所有軍公教朋友表達最深的謝意」；這兩年多一起經過改革的風風雨雨，遊行、封路、塞車，多多少少導致社會動盪及生活不便，不過重要的是，「我們一起走過來，對的事，我們堅持下去，人民一定會支持」，改革的功勞應當歸於全民，一起把台灣從懸崖邊拉回來，所有台灣人都是英雄。

總統說，她還記得兩年多前和前總統馬英九在台北賓館見面，討論國政交接工作，當時馬也提到無法完成的年金改革問題，馬前總統八年任內說要推動年金改革，也說過不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統，「我就是他口中所說的『下一任總統』；在今天這個時刻，我沒有任何指責他的意思」，「兩年來的風風雨雨，讓我可以深刻體會，他當年猶豫的原因」。

總統指出，但在這歷史時刻，身為國家元首，除了承擔，她沒有其他選擇，她的信念很簡單，越是困難改革，越是要有承擔的勇氣，「前人做不到的，我們必須扛起這個責任，否則二零一六年政黨輪替就沒有意義」。

總統表示，若不能在財務上，破產之前懸崖勒馬，所有人的退休金都將泡湯，台灣的經濟也將陷入最大危機，身為總統她不能坐視國家走絕境，因我堅持執政一開始一定要處理年金改革，不是因為它是簡單的事，而是因為它極度困難，非改不可，不改不行。

總統說，今天軍人年金改革在公教年金改革後也完成，考慮到軍人的特殊性，重新建立一套長而久任的制度，軍人年改不僅要財務健全，更重要是要強化國防戰力，年金制度健全話，將使國家社會更穩固，「幾年之後我們必須同舟共濟，捍衛我們的制度、捍衛國家、捍衛民主自由，我也會用同樣堅定的態度，推動國家重要改革，我們一起加油」。

(中時 )