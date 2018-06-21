核四工程師有感而發 網友嘆：專業輸給水煮青蕉配醬油

2018年06月21日 14:50 中時電子報 林郁庭

「一位龍門施工處工程師的內心話」，最近在網路上被多處轉發分享，該位工程師在臉書PO文感慨表示，核四安不安全，曾實際在龍門參與過試運轉測試的員工最了解，但在今日的台灣已不是哪個人掛保證就能服眾，即便外國顧問都核可簽字掛保證，所有相關問題都早已被解決。文章一出，引起前核四廠長王伯輝留言「值得大家細細的思考」，還有人感嘆「核能電廠的專業輸給，水煮帶皮青蕉配醬油」。

這位工程師自述，「小弟從97年進龍門電廠就服務於反應器維護課，期間經歷施工後測試、試運轉測試、再驗證測試、系統封存、溼式保存、乾式保存，目前則持續進行資產維護工作」。

他指出，前述每一個階段都是同仁們依照程序、指引、規範，逐步執行完成。而每一份系統測試的每一個步驟都有起碼三個人簽名以示負責（執行者/複查者/查證者）。完成測試報告後還得經過廠內各專家群審核過，再送原能會核備，也就是說龍門一號機的測試是依據品保制度執行完成的，而這也是世界核能業界一向秉持的高標準、規格。

當然，測試過程一定會發現問題（有大、有小，有單純、有複雜），也慶幸有發現問題，「我們才能著手改善，一步一步解決問題，那怕原廠技師來了無法解決，就把組件設備送回製造廠家修改後再運回繼續測試，直到該測試完成。」

他接著解惑大家關心的疑惑，「龍門一號機是否安全？」他說，「除非曾實際在龍門參與過試運轉測試，每天忙到晚上9點半才出廠返家、為了抓圍阻體洩漏特別做高壓艙人體測試、為了使高壓條件下的泵出口流量符合規範而換過不下5次限流器、3次節流閥籠、…最終整台泵運回英國檢修到好、為了建立反應爐爐心組件焊道資料庫，而將每一道組件拍照、攝影建檔…這些點點滴滴都是同仁對這份工作的執著、對這個廠的期許。」

該位工程師強調，之前待過台積電快8年，後來在龍門我學到了很多，也認為「這裡的工作文化是不遜台積電的」，尤其佩服「在這工作的同仁頂著外界的風風雨雨卻還是能夠兢兢業業的努力達成使命」，感嘆自己從私人標竿企業轉職國營的人，感受更深。

文章一出，前核四廠長王伯輝也留言給予肯定，表示「已經在龍門工作了十年，一個經歷過，裝機，試運轉測試，封存⋯等工作的工程師，他的心情，值得大家細細的思考！工程師就是要憑藉專業及良心做事，沒有政治考量！」許多網友看了全文，也感嘆留言「台灣的遺憾在於龍門電廠一線尖兵的說明，輸給不學有術的發言人」、「核能電廠的專業輸給，水煮帶皮青蕉配醬油」。

(中時電子報)