對年改態度模糊 民進黨：吳敦義比馬英九不如

國民黨主席吳敦義。（中時資料照）

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中時

民進黨今召開「吳敦義主席反對軍公教年金改革嗎？」記者會，發言人Kolas Yotaka表示，過去連馬英九前總統都提出改革版本送到立法院，如今國民黨主席吳敦義主席呢？吳敦義主席不知反省檢討，簡直比馬英九還不如！

Kolas Yotaka指出，立法院終於在昨日深夜順利將陸海空軍軍官士官服役條例修正案完成三讀，軍公教年金改革方案是台灣社會高度的共識，從2012年馬英九總統任內就要推動的年金改革法案，可惜無功而返、無疾而終，沒能完成，現在終於在蔡英文總統的第一任期完成。

她說，年金改革是不分藍綠全民都支持的，唯獨在年金改革的社會討論過程中，看不出來吳敦義主席是支持還是不支持，吳主席的態度始終含含糊糊、不清不楚，「我們要再問一次：『吳主席難道反對年金改革嗎？』請國民黨吳敦義主席說清楚」。

Kolas Yotaka指出，過去國民黨長期執政下，對國家重大保險制度案亂加碼，圖利特定人士的情況，才是造成今日軍公教保險即將破產，而必須進行改革的原因。

Kolas Yotaka強調，任何改革都是不容易的，年金改革歷時兩年多的社會討論，即便是社會的高度共識，但更需要的是領導人改革的決心和魄力，馬英九做不到的，蔡英文做到了，民進黨是一個負責任的政黨，站在改革的歷史關鍵上，「我們會勇往直前，歷史會記住昨日的努力艱辛，台灣社會各界與民進黨更感謝軍人、教師及公務員對國家的貢獻，同時也表達更高的支持」。

(中時 )

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