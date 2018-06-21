分屍案後華山大草原被起底 游淑慧轟出治安死角真相

2018年06月21日 14:55 中時電子報 戴安瑋

國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書上po文。翻攝游淑慧臉書

華山大原草發生分屍案後，昨又遭爆出野青夜半電音趴，遭各界抨擊，國民黨台北市議員參選人游淑慧今在臉書上抨擊表示，是市府放任，讓華山大草原變成台北市「治安死角」、「化外之地」。

游淑慧說，華山大草原分屍案發生後，她未看到柯市長對此不幸事件表達哀悼，也未檢討市政府管理規劃缺失，即任意將這個犯罪案件定調為「感情糾紛、恐怖情人、很難預防」。她要抗議這樣的言論，因為這不但是市長失格卸責，而且對受害者和家屬來說是二次傷害。

她要求柯文哲閉上大嘴巴，「陳姓兇嫌是罪犯，不是情人；這是兇殺案件，不是情殺案件；這是治安問題，不是感情問題；市政府要有檢討責任的擔當，而不是胡扯這是私人感情糾紛」。

她表示，華山大草原位於台北市的市中心，非人煙稀少的邊陲地帶，也非私人管理的個人產權，這裡本該是市民能安心、安全的休憩使用的公共空間。

郝市府時代，我們希望華山打造為城市居民能共享的城市空間、創意基地；我們辦野餐、草地肥皂箱、兒童地景藝術工作坊，這本該是一個大人小孩都可以親近的空間，而不是變成所謂的「放任與自治」，變成台北市治安的「化外之地」！結果，現在的華山大草原，不但成為當地里民的惡夢，也變成一個無辜生命的葬身之處。

台北市政府知不知道華山草原夜間照明、監視器等設備不足？知不知道偌大華山文創區巡邏警力不足？所以，這不是難以預防的恐怖情殺案，而是可以預防的公共安全。

(中時電子報)