軍改三讀 嚴德發：現役軍人98.7％退休所得增加

2018年06月21日 15:19 中時 曾薏蘋

立法院昨天挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，國防部長嚴德發今表示，軍人年改通過後，現役軍人98.7%退休所得增加。

蔡英文總統、副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、立法院黨團總召柯建銘、立委王定宇、退輔會主委邱國正、國防部長嚴德發、政務委員林萬億、今下午發表談話。

副總統陳建仁表示，他要向所有軍公教人員表達深切的敬意與感謝，「感謝你們願意相忍為國，共體時艱，讓年金可以永續發展而不破產」，讓台灣可以建立一個「世世代代領得到，長長久久領到老」的新的年金制度。

陳建仁說，他也要向退休軍公教人員表達歉意，「由於你們的犧牲小我、完成大我，損失退休金的收入，承受年金改革的陣痛，而必須改變退休生活的規劃，謹在此向所有軍公教朋友們表達十二萬分的歉意」，並也要為台灣的更美好而犧牲，再次表達謝意和敬意。

他強調，年金改革是通往社會公平、正義與和諧的重要工程，更是今天不做、明天就會後悔的必要改革。

嚴德發率先代表國軍現役14萬8000餘位官兵，感謝政府對於國軍的關懷照顧。主條文調整退休俸的俸率計算，現役服滿20年，從40%調高到55%。中短役期的現役新制人員有14萬餘人受到實質照顧，退休所得增加；現役新舊制人員8000餘人，其中2000餘人退休所得會受到影響。所以，對現役人員而言，有98.7%退休所得有增加。

嚴德發指出，軍人年改法案通過後，可達到照顧中低階、短年資人員，提升軍隊士氣，有利於募兵制推動，鼓勵現役長留久用及軍人退撫基金得以永續經營的政策目標，並激勵軍人戰志，進而提升國防戰力，面對中共不斷日趨嚴峻的文攻武嚇，國軍不怯戰、更不避戰，誓死守護家園，也請國人給予國軍最大的支持。

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正表示，軍人年改經過兩年共同努力，包括聽取退伍袍澤的多項建言，已辛勤完成修法，未來退輔會將落實退撫基金的各項撥補、挹注工作，退撫基金的運作跟國防人力的長留久用，能永續並同發展。

他強調，退輔會將秉持既有的基礎，完善就學、就業、就醫、就養的服務照顧工作，照顧好全體退伍袍澤和榮民榮眷。

(中時 )