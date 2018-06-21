社會住宅二階覓地 花敬群：有幾塊地很漂亮

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內政部推動社會住宅，其中第1階段進度超前，預計可望提前在2020年前達到4萬戶目標；內政部次長花敬群表示，第2階段首波已自國營事業、國有財產署、軍方覓得5、60塊土地、總面積3、40公頃以上，「有幾塊地很漂亮」。

花敬群說，最合適興建社會住宅的土地，規模約在2、300戶左右，目前除了救總、兒福中心在忠孝東路有2塊A基地、B基地部分興建社會住宅外、中華電信在長春路及林森北路口營業所上千坪土地，也會興建住辦混合的社會住宅、另外中華電信在萬華也有一塊土地，但基地較小，只有不到200坪；但也有部分土地因為太過精華區，遭到拒絕，像是中華電信在和平東路、敦化南路交叉口的土地。

花敬群說，第二階段的社會住宅共有7萬戶，內政部早在今年3月已啟動規劃，目前正在盤點首波土塊，已自國營事業、國有財產署、軍方單位找到5、60塊土地、總面積3、40公頃以上。幾乎所有的國營事業都有提供土地。

內政部今天在行政院會報中也說，社會住宅第二階段規劃，盤點土地的區位，包括國有、國營事業、警消單位、產業園區之土地及閒置房舍。至於興建模式除了直接新建外，並考量運用都市更新、都市計畫容積獎勵或變更方式，多元興辦社會住宅，另正研議以租用閒置國有房地資源，創造與國營事業合作開發、互助互惠的操作模式。

(中時 )

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