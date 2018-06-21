台中和平春茶評鑑 黃名江奪梨山茶王

2018年06月21日 15:11 中時 王文吉

評審委員透過啜吸法，區分今年梨山春茶優劣。（王文吉攝）

2018梨山春茶評鑑比賽，參賽件數爆滿，達465組，創下歷史新高紀錄。（王文吉攝）

和平區農會理事長王結利（中）、總幹事李順冬（左二）對今年梨山茶品質讚譽有加。（王文吉攝）

梨山茶評鑑進入最後階段，到場關心的茶農心情相當緊張。（王文吉攝）

專家評鑑茶湯後，開放民眾試喝。（王文吉攝）

知己知彼！專家評鑑告一段落，開放民眾試喝，許多茶農爭相一嘗茶香。（王文吉攝）

梨山茶評鑑出爐，新東興茶業黃名江榮獲梨山茶王，並包辦頭等二獎，而黃名江的胞兄黃名村拿下頭等三獎及頭等。（主辦單位提供）

台中市和平區農會20、21日舉辦優質梨山茶品茗評鑑，今年參賽件數達465組，較去年增加近100組，創下歷史新高紀錄；歷經2天、5輪評選淘汰，最後由新東興茶業黃名江奪下特等獎，榮登2018梨山茶王。新東興茶業也包辦頭等二獎，而黃名江的胞兄黃名村拿下頭等三獎及頭等，黃家兄弟可說是最大贏家。

茶改場副場長邱垂豐等3位專家先觀茶葉外形，再評水色、聞香氣，並透過啜吸法，分出優劣。歷經5輪、20局馬拉松式品評，和平區農會總幹事李順冬揭曉梨山茶王，由新東興茶業黃名江奪下特等獎，並包辦頭等二獎，其他包括頭一賴士墉、頭三黃名村、頭五陳明朗，頭等則有黃名村、許淦瑋、陳秀滿、黃加棟。

邱垂豐說，今年比賽茶品質都不錯，但部分發酵未到位，菁味轉澀比較可惜，還有茶葉擠壓過頭，6分鐘還泡不開，汁味清淡，因此被淘汰；「好茶菁才能製好茶！」邱說，梨山茶區擁有氣候優勢，做好茶園栽培管理，茶菁不要採太老、避免取茶枝，製好茶不是問題。

李順冬也說，今年製茶期間天候穩定，香氣比往年好，另茶農近年追求「嫩採」，減少老葉及梗枝，澀味也大幅減少，將獨特的高山茶韻味表露無遺。和平區茶葉產銷第一班理事主席石金籐附和說，近年茶農普遍「重質不重量」，每戶平均減產2成，量少自然價揚。

專家評鑑茶湯後，開放民眾試喝，許多茶農爭相一嘗茶香。「第一泡茶要不要倒掉？」邱垂豐說，其實第一泡茶具有最高的香氣，台灣製茶技術相當成熟，「像我們四處評鑑，每年要喝2萬多杯，若有問題早就死翹翹了！」

據了解，和平區農會5星茶每斤要價2萬元，特等茶定價8萬8千元。主辦單位指出，得獎茶將全部送驗，通過農藥安全檢測後，再統一包裝，並加貼雷射防偽標章，杜絕不肖茶商冒名。和平區代表會副主席羅進玉表示，梨山的好山好水，加上茶農的辛勞種植，創造出全台最優質的梨山茶，請消費者務必了解購買的茶葉來自梨山，以免被魚目混珠，壞了梨山茶名聲。

(中時 )