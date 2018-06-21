總量突破2億輛 陸下重手管制電動自行車

2018年06月21日 15:17 中時電子報 李靖棠

據界面新聞報導，隨著科技的發展，愈來愈多交通工具紛紛加上電力功能，讓你我移動更加地方便，其中介於腳踏車和機車之間、輕便好用的電動自行車，近年來得到許多人喜愛，也讓它的市場在中國大放異彩，年產量高達3,000萬輛，粗估目前有2億輛在大陸國內被使用。

但雖方便，卻也同時帶來了許多困擾和麻煩，以電池引發火災、速度過快引發交通事故最多，其中在交通事故一項，每年成長率竟高達8.6%，不遵守交通規則且造成秩序大亂，也讓北京等大城市一度大範圍封殺，才迫使大陸在5月、由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會發佈新修訂的《電動自行車安全技術規範》，對電動自行車的各個方面都做出了嚴格規定，避免造成更多的混亂和不便。

擁有大量摩托車與電動自行車的廣西省會南寧，路邊停放各式各樣的車輛。（圖/新華社）

大陸新版的《電動自行車安全技術規範》於5月拍板，將於明年4月正式實施上路，未來電動自行車的最高時速不得超過25公里、行進間突破15公里時需有警示音；車體總重量不能大於55公斤，和電池、車架長寬高都有一定的規範。從這幾個月開始，北京、上海、海口、太原、蘇州等多個城市，均開展對電動自行車的安全綜合治理任務，要確保用路人的生命財產安全。

事實上，擁有2億多輛電動自行車的大陸，曾做過一份調查報告，統計從2013至2017這5年之間，各地因電動自行車而發生的各種意外、事故和死亡人數。報告中赫然發現，因電動自行車受傷者多達6.35萬人、死亡人數更多達8,400多人，各地的行車事故共有5.62萬件，為此造成高達1.1億人民幣（約51.4億台幣）財產損失。也正因為這些數據，讓大陸官方不得不大力整頓電動自行車，要讓「方便」也能伴隨著「安全」，別再讓更多意外或死亡，因疏忽而發生。

(中時電子報)