搜救犬經費被Ａ 彰檢搜索特搜中心拘提領犬員

2018年06月21日 15:27 中時 鐘武達

消防署特搜隊中部分隊搜救犬小組的搜救犬疑似「伙食費」被A走，檢方也為牠們抱屈。（鐘武達翻攝）

誰吃了狗飼料！內政部消防署特種搜救隊中部分隊搜救犬小組遭爆涉嫌勾結廠商浮報犬隻的飼養經費、詐領公款，彰化地檢署20日指揮基隆市與彰化縣調查站搜索特搜中心並拘提周姓領犬員，21日又陸續通知3名領犬員與寵物店廠商到案，全案擴大偵辦中。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強指出，位在南投竹山的特種搜救隊中部分隊搜救犬小組遭檢舉指稱，該小組有10隻編制的搜救犬，犬隻由周姓領犬員等人照顧，但周等疑似與寵物店業者勾結，在請領經費時上下其手。

檢方監控、蒐證查出，周等是先向台中、彰化地區的4家業者取得每張約2至3萬元的發票或單據，再向消防署請領款項，自2011年起到2017年間，浮報總金額約600萬元。承辦檢察官高如應說，申領款項的單據約有90%都是沒有實際消費購買犬隻的飼料、營養品或藥劑，「錢沒有實際買飼料，狗到底吃什麼？我也很好奇」。

林漢強表示，檢方掌握證據後於20日指揮基隆市調查站、並由彰化縣調查站配合動員30多名調查官兵分5路搜索特搜隊搜救犬小組辦公室與4家寵物店，除了查扣可疑帳冊等資料，也將涉嫌重大的周拘提到案。

「我還虧錢咧！」據了解，周姓領犬員在檢方問訊矢口否認犯行，表示政府核撥的經費根本不夠來養搜救犬，有時候自己還要貼錢。訊後，檢察官諭知10萬元交保。

(中時 )