搜救犬經費被Ａ 彰檢搜索特搜中心拘提領犬員

消防署特搜隊中部分隊搜救犬小組爆弊案，20日遭到檢調搜索。（鐘武達攝）

友善列印
中時
消防署特搜隊中部分隊搜救犬小組的搜救犬疑似「伙食費」被A走，檢方也為牠們抱屈。（鐘武達翻攝）

誰吃了狗飼料！內政部消防署特種搜救隊中部分隊搜救犬小組遭爆涉嫌勾結廠商浮報犬隻的飼養經費、詐領公款，彰化地檢署20日指揮基隆市與彰化縣調查站搜索特搜中心並拘提周姓領犬員，21日又陸續通知3名領犬員與寵物店廠商到案，全案擴大偵辦中。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強指出，位在南投竹山的特種搜救隊中部分隊搜救犬小組遭檢舉指稱，該小組有10隻編制的搜救犬，犬隻由周姓領犬員等人照顧，但周等疑似與寵物店業者勾結，在請領經費時上下其手。

檢方監控、蒐證查出，周等是先向台中、彰化地區的4家業者取得每張約2至3萬元的發票或單據，再向消防署請領款項，自2011年起到2017年間，浮報總金額約600萬元。承辦檢察官高如應說，申領款項的單據約有90%都是沒有實際消費購買犬隻的飼料、營養品或藥劑，「錢沒有實際買飼料，狗到底吃什麼？我也很好奇」。

林漢強表示，檢方掌握證據後於20日指揮基隆市調查站、並由彰化縣調查站配合動員30多名調查官兵分5路搜索特搜隊搜救犬小組辦公室與4家寵物店，除了查扣可疑帳冊等資料，也將涉嫌重大的周拘提到案。

「我還虧錢咧！」據了解，周姓領犬員在檢方問訊矢口否認犯行，表示政府核撥的經費根本不夠來養搜救犬，有時候自己還要貼錢。訊後，檢察官諭知10萬元交保。

(中時 )

圖》女神級汽車業助掀暴動 網友… 中廣板橋4土地所有權 北高行裁定…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。