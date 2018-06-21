大學講師養超療癒小鸚鵡「小福氣」

2018年06月21日 15:20 中時 王文吉

大學講師顏楨祐細心照料雛鳥「小福氣」，無論授課、運動、開會都帶在身邊，約4、5個小時親餵軟飼料。（顏楨祐提供）

顏楨祐日前撿到流浪鸚鵡，還買了豪宅、五星飼料細心照料，不料事隔一天，「福氣」就負氣遠走高飛。（顏楨祐提供）

顏楨祐日前撿到流浪鸚鵡，還買了豪宅、五星飼料細心照料，不料事隔一天，「福氣」就負氣遠走高飛。（顏楨祐提供）

明道大學講師顏楨祐細心照料雛鳥「小福氣」，無論授課、運動、開會都帶在身邊，約4、5個小時親餵軟飼料。（顏楨祐提供）

鸚鵡模仿功力一流，鳥媽顏楨祐已著手規劃語言課程，打算訓練「小福氣」學會多國語言。（顏楨祐提供）

明道大學講師顏楨祐日前在路上撿到流浪鸚鵡，帶回家照料，取名「福氣」，家人疼愛有加，孰料隔天清晨，「福氣」振翅飛衝出門，再也沒回來，她跟家人心酸難過。顏楨祐沉澱心情後，到鳥園認養了同品種的「小福氣」，從雛鳥開始照料，希望訓練牠學會多國語言。

顏楨祐從小到大從未養過任何寵物，曾在廣播、電視圈走跳多年的她說，採訪報導很多奇物異鳥，從事新聞工作也非常忙碌，都因無暇照顧而作罷。「緣份就是這樣奇妙！」顏楨祐說，日前在路上看到1隻好可愛的小鳥，孤伶伶站在馬路中央，車來來往往，壓到可不得了。

顏楨祐擔心流浪鸚鵡危在旦夕，三步併兩步，趕緊帶回家照料，特地買了鳥豪宅與五星級鳥飼料，還取名「福氣」。顏楨祐說，「福氣」沒有鮮豔的外表，藍灰色的羽衣，搭上圓滾滾的大眼睛，像勾子的小嘴巴不見銳利，彷彿帶著更多微笑，超級可愛！

沒想到「福氣」吃飽睡好，休息了一夜，養足了力氣，隔天一早振翅，衝向門外，留下她望著鳥豪宅。顏楨祐說「老媽回家問我，鳥兒呢？一早起來看牠好可愛，還跟牠說早安，想說開完會後回來，要帶牠去外面看風景呢！」

顏楨祐心想，鳥豪宅空著也不是辦法，於是到鳥園指定要跟「福氣」相同的小鸚品種，一樣眼睛古溜，微笑嘴巴，臉蛋可愛，但翅膀還沒長齊，老闆娘在旁催促「小時候養最有感情啦！」就這樣開啟「小福氣」奇緣。

照料幼鳥約4、5個小時要親餵，顏楨祐變得神經兮兮，擔心「小福氣」餓肚子，授課、運動、開會都將「小福氣」帶著到處跑；1個月過後，「小福氣」頭好壯壯，她還自我感覺良好說「小福氣越來越帥，越長越像主人！」

顏楨祐將小鸚鵡視如己出，聽說鸚鵡學說話功力一流，她已著手規劃「鳥語」課程，打算教國語、台語、英語及日語等，要訓練小鸚鵡學會多國語言。望子成龍的顏楨祐也憂心「希望牠不要太愛講話，會吵到鄰居，被抗議。」

(中時 )