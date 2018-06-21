1300度炙燒醬汁 「炎之味噌沾麵」口感豐富

2018年06月21日 15:50 中時 王文吉

「炎神拉麵」獨特的「炎之技」火焰烹飪，運用1300度火焰放射器，讓炙燒拉麵湯底極具特色。（王文吉攝）

「炎神拉麵」的「炎之味噌拉麵2012」在白湯中融入3種味噌醬及馬鈴薯冷湯，每年在北海道總店賣出超過10萬碗。（王文吉攝）

誰說拉麵館只能吃熱湯麵！麗寶Outlet Mall去年獨家引進「北海道拉麵館～四大天王拉麵」，其中炎神拉麵在今年盛夏推出涼爽的「炎之味噌沾麵」，由3種味噌等食材，經由1300度火焰，炙燒而成完美醬汁，一口麵沾著醬汁大口大口吃，更能滿足夏天饕客的味蕾。

炎神拉麵主廚張小姐表示，「炎之味噌沾麵」採用日本麵粉製成手打麵，現點現煮再經過冰鎮，讓麵條更加Ｑ彈爽口且越嚼越甜；醬汁則先以蒜頭爆香，加入紅、白及田舍3種味噌及白湯等食材調製而成，再以大型火槍運用1300度的火焰炙燒而成，口感十分豐富。

顧客可以一口麵沾著獨特醬汁，大口大口盡情地享受，由於台灣不像日本吃得鹹，附贈的白湯則供自行調整口味用，也能加點醬汁搭配著喝；張小姐說，除了醬汁別具特色外，沾麵裏頭的五花叉燒以切塊方式呈現，不同於切片，吃起來更有嚼勁，且經過大火炙燒後逼出了油脂，覆蓋在肉塊四周，入口後不會乾澀。

炎神拉麵除了新推出的「炎之味噌沾麵」外，招牌人氣王「炎之味噌拉麵2012」是與日本美食天王Kesugu先生共同開發製作，在白湯中融入北海道3種味噌醬及馬鈴薯冷湯，經過大火炙燒後，使得味噌湯更加香醇，每年在北海道總店更是賣出超過10萬碗。

麗寶Outlet Mall表示，「北海道拉麵館」即日起至30日止舉辦「吃拉麵我請客」活動，還可抽萬元福容大飯店住宿券、400碗拉麵等好康，歡迎呼朋引伴一起享受原汁原味的北海道美食！

地址：台中市后里區福容路201號，麗寶Outlet Mall B區(室內區)1F

營業時間：上午11時至晚上9時30分（全年無休）

電話：04-37022888

售價：炎之味噌沾麵每碗260元

(中時 )