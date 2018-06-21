中廣板橋4土地所有權 北高行裁定移北院民庭審理

2018年06月21日 15:26 中時 王己由

中廣位於新北板橋民族路4筆土地，當年是交通部將原本要給中廣前身的「中央廣播事業管理處」的補助費及補償戰時損失，換算成土地價值才給付，意即是中廣有付錢買賣得來的土地，主張是「作價給付」，有公法上法律關係存在，提起行政訴訴訟要確認土地是中廣有付錢才取得，台北高等行政法院審理後，21日認定本案是屬於私權糾紛，裁定移轉給普通法院的台北地院民庭審理。

中廣板橋民族路4筆土地，交通部1985年間移轉和分割所有權給中廣，起因是政府由當時的「國防最高委員」決議，將原應給中廣前身的中央廣播事業管理處的補助費及戰時損失補償，才換算成土地價值給付。

中廣主張，因當牛對日抗戰勝利後，相關文件在兵荒馬亂之際都不及攜出，才會發生政府核准中廣接收土地，卻遲至1985年才辦妥所有權移轉登記，故相關收回函令，是國家公權力的行使，雙方間就土地有定出買賣價格「作價轉讓」的公法上法律關係存在，因此要求判決確認兩造間對於土地，是有定出買賣價格，作價轉讓的公法上法律關係存在。

北高行審理後認為，中廣1985年間，從交通部移轉和分割取得新北市板橋區民族段四筆土地，是因政府（當時由國防最高委員決議）將原應給予中廣前身的中央廣播事業管理處的補助費，及戰時損失補償，換算成土地價值給付，等同中廣付錢買賣才取得土地，本案屬私權爭執，不是公法關係，應由民事法院審判，裁定移轉有管轄權的台北地地院民庭審理。

(中時 )