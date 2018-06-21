押匯套利5700萬 統貫林穎鋒逃美23年遭押返

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因公司財務週轉困難勾結銀行行員偽造出口押匯業務文件，從中套利5千700餘萬元的統貫企業負責人林穎鋒，自1995年案發後潛逃海外，法務部調查局協同美國國土安全部移民及海關執法局，21日將林自聖地牙哥押返台灣歸案，將於晚間抵達桃園機場。

林穎鋒是統貫企業股份有限公司前負責人，1993年間因公司財務週轉困難，陸續發生退票情形，於是勾結當時還是公股銀行的交通銀行彰化分行許姓行員，利用許自1993年至1995年間辦理統貫公司收兌外幣票據買入、進口關狀及出口押匯業務時機，偽造日報表，直接圖利統貫公司，致交通銀行彰化分行前後共蒙受19萬8000餘美元，約台幣5786萬餘元損失。

林穎鋒自1995年2月間案發後即潛逃赴美，彰化地檢署於1996年3月起訴，並移送彰化地方法院審理，後經彰化地方法院於1996年5月24日發布通緝，追訴時效展延至2020年7月15日。潛逃美國的林穎鋒在美非法居留多年，2016年經調查局駐美法務秘書通報後，遭美國移民及海關執法局查獲逮捕，羈押於加州聖地牙哥Otay Mesa拘留中心。2017年底聯邦第九巡迴上訴法庭駁回林員上訴後，法庭於今年5月20日做出最後確定判決遣返台灣。

(中時 )

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