高雄教育局與國家表演藝術中心衛武營攜手 給孩子快樂暑假

高雄市教育局、國家表演藝術中心衛武營營運推動小組攜手合作，「高雄瘋藝夏」結合「童樂節」，要給親子歡樂的暑假。（李義攝）

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高雄教育局與國家表演藝術中心衛武營攜手 給孩子快樂暑假

高雄市教育局、國家表演藝術中心衛武營營運推動小組三度攜手合作，暑假期間共同打造南台灣最大的親子藝術盛典「2018高雄瘋藝夏」，今年的開幕活動也將首次移師至即將開幕的衛武營新場館舉行。

前2年的瘋藝夏活動，活動內容豐富多元，成為親子最愛的暑假活動，不少外縣親子也會趁出遊時來參加，規模也年年擴大，今年更有150校師生參與。

「2018高雄瘋藝夏」今年繼續與「衛武營童樂節」合作，6月30日在衛武營舉行的開幕活動，由高雄市學生轉動聯盟登場表演，逾1千名師生以創意造型與創客大偶的「藝術大偶瘋踩街」活動揭開序幕。

至7月底前，藝術創客體驗市集、環境裝置藝術、藝術工作坊、魔法舞台、美術班聯展暨創意作品徵集展、偏鄉校園巡演等各項表演活動，遍及市區到偏鄉，可謂上山下海。

衛武營準藝術總監簡文彬表示，今年10月衛武營國家藝術文化中心開幕，連續舉辦第九年的童樂節更是首次進駐新場館，衛武營榕樹廣場就像是孩子的遊樂場，以藝術結合想像力，設計出全感官互動演出。

教育局長范巽綠表示，為讓偏鄉孩童也有機會欣賞優質兒童戲劇，將童樂節表演的國內外表演團隊，直送六龜國小、大寮國小、大社國小、明宗國小、岡山農工、援中國小、龍興國小、旗山國小等8校，讓市郊國小師生免車程也能輕鬆參與藝文活動。

(中時 )

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