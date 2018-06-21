童玩節將登場 宜縣原鄉學童獲贈童玩護照

2018年06月21日 16:05 中時 胡健森

宜蘭縣每年暑假所舉辦的國際童玩藝術節深受小朋友喜愛，今年童玩節與玉山銀行合作，贈送宜蘭縣內原住民鄉8百多名國小學生每人申辦一份童玩護照，贈票儀式21日在東澳國小舉行，由東澳國小校長鄔誠民、澳花國小校長吳文成及原鄉學童代表一同接受，縣府文化局長李志勇與玉山銀行也熱情邀請原住民鄉的小朋友，在今年暑假暢遊童玩節，盡情歡樂一夏。

2018宜蘭國際童玩藝術節訂於7月7日至8月19日在冬山河親水公園舉行，不限入園次數的童玩護照申辦作業到24日截止，宜蘭縣政府文化局長李志勇表示，今年童玩節首度推出QRCODE電子童玩護照，讓住在外縣市及偏遠地區的民眾，不用像往年得大老遠地跑到市區排隊申辦，只要透過手機或是電腦就可以線上申辦無紙化的電子童玩護照。

此外，今年玉山銀行也熱情贊助，幫助宜蘭縣內15所國小，共計8百多名的原住民學童，每個人都申辦一份電子童玩護照，希望讓資源相對欠缺的原鄉孩子，今年也能過個快樂的暑假。

文化局表示，繼去年針對宜蘭縣民推出超優惠的100元童玩護照，今年進一步擴大到全國國小一年級至國中三年級學生，讓全國中小學生同享百元優惠童玩護照的「好康」，還有機會抽中五星級飯店住宿券。申辦作業只到6月24日下午5點，大家記得要把握住這最後的幾天時間。

(中時 )