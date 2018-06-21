4成外銷4成加工 台中荔枝盛產又價穩

2018年06月21日 16:13 中時 馮惠宜

台中市農業局透過產期綜合防治克服荔枝椿象危害，產量增加6倍，並輔以4成外銷、4成加工，讓台中荔枝盛產卻能價格持穩。（馮惠宜攝）

台中市農業局與超市合作22日起到24日將在全台SOGO台北忠孝店、CITY SUPPER板橋店、新光三越百貨天母店旬果屋以及新光三越百貨台中店超市等4間百貨超市同步舉辦荔枝試吃。（馮惠宜攝）

當全台荔枝農都在抱怨荔枝椿象危害造成荔枝減產，台中市今年綜合防治生效，荔枝產量較去年增產6倍，輔以鼓勵外銷、補助次級品收購加工等方式去化，創下盛產卻罕見價格穩的局面，台中市農業局也進入百貨超市辦荔枝試吃，爺爺在太平種荔枝的17歲高中生捧著荔枝穿梭超市請消費者品嚐，她說，從沒想過荔枝也能像精品進入百貨通路上架。

誰說荔枝椿象讓荔枝大減產，種植面積達兩千公頃的台中市，今年在產期透過少量噴藥、卵片收購加上釋放平腹小蜂等綜合防治三管齊下，荔枝大豐收，產量從去年2千噸增加到1萬2千噸。

雖然荔枝盛產，中市農業局提早佈局，以每公斤補助10元的獎勵鼓勵農會拓展外銷，迄今外銷到日本、馬來西亞、美國、新加坡等地超過300公噸，去化約4成的荔枝。且採補助方式收購次級品進行加工，數量也達500噸；在外銷與加工努力去化下，內需市場流通荔枝只剩兩成，成功HOLD住價格。

22日到24日台中農業局也將陸續在SOGO台北忠孝店、CITY SUPPER板橋店、新光三越百貨天母店旬果屋以及新光三越百貨台中店超市等4間百貨超市舉辦荔枝試吃。

台中市農業局長王俊雄帶著果實纍纍的荔枝推廣黑葉荔枝，17歲高中生胡鈞婷站在推廣第一線，介紹這是無毒栽種套袋荔枝，能進百貨超市上架的媲美精品級。

(中時 )