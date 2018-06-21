看到黑影就開槍？ 大學校園貓屍凶手竟是流浪狗

2018年06月21日 15:59 中時 曹婷婷

畫面中黑影是小貓咪。(曹婷婷翻攝)

台南應用科大學生於端午連假結束後，19日發現有1大2小共3隻貓屍陳屍校園，引起校園一陣熱議，擔心出現殺貓凶手，在網路社群炒得沸沸揚揚，經過校方連日調閱監視器畫面，21日一早根據生科大樓後方揪出凶手，研判並非外傳「第2個鄭捷」，凶手應是一群流浪狗，集體撕咬貓咪造成外界誤解的虐貓情事。

有網友19日在網路論壇Dcard以「紅樓垃圾場旁邊被虐的貓」為題PO文，指出在台南應用科大發現草地有隻貓「2隻前腳整個被切斷」，之後校園陸續發現2隻貓屍，網友推斷應是有人虐貓，校方連日積極調閱監視畫面，今天下午公布影像，初步排除是有心人虐貓致死，並將把相關事證送交動保處調查。

台南應用科大說明，經過調閱發現貓屍地點附近的周邊監視器，發現18日晚間23時52分有一群狗在紅樓宿舍前集結並迅速往前追逐，接著19日凌晨0時31分在生科大樓後方監視器發現狗群攻擊小貓的畫面。至少有6、7隻流浪狗追咬其中1隻小貓咪並撕咬，據此推斷這群流浪狗才是「兇手」。

校方表示，此次發生虐貓事件頗感遺憾，連續假期學生幾乎都不在校園，且平日除了專業知識外，最重視的就是生命教育，校內有許多愛護動物的社團，此次學生發現動物被虐殺，馬上就向校方反應，就是重視愛護動物生命的表現。

針對有民代以此為題召開記者會，校方也呼籲社大一起重視流浪狗造成的問題，並籲請「在真相未明之前，僅憑網路的傳言就貿然開記者會發布消息，未積極查證，已經造成校園與社會的不安。」

(中時 )