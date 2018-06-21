不是珍奶！排名「最甜手搖飲」糖分令人吃手手

2018年06月21日 16:11 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

今天是夏至，全台正式進入炎熱天氣型態，喝飲品消暑解渴，成為眾人必然的選擇，但往往也喝入驚人的糖分。營養師街訪調查發現，民眾「最愛喝的飲料前3名」，全部糖分爆表，一杯700 c.c.的翡翠檸檬竟含15顆方糖份量，聽到令人嚇到吃手手！

《ETtoday新聞雲》報導，營養師張瑞奇日前街訪調查，整理一份民眾「最愛喝的飲料前3名」。他以一杯700c.c.容量的飲品算出糖分平均值，發現排名前3的翡翠檸檬、多多綠茶、珍珠奶茶全部含糖驚人。為何這些飲品糖分怎麼高？他指出業者製作飲品的關鍵。

NO.1 翡翠檸檬：15顆方糖

為中和口感偏酸的檸檬、洛神、梅子、百香果等，通常會加入許多糖，就算飲品減量為微糖，含糖量仍比其他類飲料高出許多。

NO.2 多多綠茶：14顆方糖

養樂多糖分本來就甜，加上要讓綠茶有酸甜滋味，不意外地會添加更多糖。

NO.3 珍珠奶茶：12顆方糖

奶茶本身甜度、脂肪和熱量都很驚人，加上又有珍珠、布丁等配料搭配，糖分的攝取量不在話下。

張瑞奇指出，WHO建議一天糖分攝取量，宜控制在總熱量的5％，也就是不超過25公克糖（5顆方糖）。以此標準來看，這些手搖飲糖量已超出3倍之多。

(中時電子報)