黃土高原不再黃禿禿 大陸荒漠化治理有成

2018年06月21日 16:23 中時電子報 喻華德 /綜合報導 /綜合報導

中國大陸是世界上荒漠化面積最大、受害嚴重的國家。全國有荒漠化土地261萬平方公里，佔國土面積的26.2％；荒漠化土地172萬平方公里，佔國土面積的17.9％。而曾幾何時，地理課本上的黃土高原已非刻板印象中的樣貌。

為貫通西北和華北間的鐵路通道，中共建政後決定修建包蘭鐵路。然而，鐵路在寧夏回族自治區中衛市需要6次穿越─騰格里沙漠，長達44公里，其中沙坡頭段全屬高度達百米的格狀流動沙丘。因此創造了「草方格沙障」。當時並無成功的國際先例可借鑒。為解決固沙議題，1955年，大陸中科院建立的野外綜合觀察研究站—沙坡頭沙漠研究試驗站；隔年，大陸首個專業性治沙林場—中衛固沙林場成立。成為大陸規模化、工程化治沙的起點，並由此開始向世界輸出大陸治沙技術。

中衛市沙坡頭區黑林村的村民，自修建包蘭鐵路時開始在鐵路周圍紮草方格，技術世代傳承。中衛市臨近位於寧夏、內蒙古交界處的「長流水沙治專案區」，多數紮草方格的人均來自黑林村。

長流水沙治專案區從2013年開始建設，規劃設草方格42萬畝，目前已完成36萬畝，高峰期每天同時有800多人作業。近年附近一些污染工廠停業後，更多人加入紮草方格。黑林村人的草方格技術遠近聞名，目前有200多人以紮草方格為主業，範圍也從中衛擴大到內蒙古、新疆、陝西等地，人均年收入人民幣六七萬元（約新臺幣27.9~32.6萬元）。

中衛市固沙林場運營初期，沙坡頭地區一年超過300天颳風沙，風助沙勢，流沙壓埋鐵路致火車中斷的情況時有發生。鐵路通車後不到一年時間內，因路基積沙造成鐵路中斷11次。這一現象直到1980年代「五帶一體」防風固沙體系形成，才徹底解決。

1977年，聯合國荒漠化大會在奈洛比召開。大陸治沙經驗的沙坡頭麥草方格，獲得國外專家一致認可，成為最早輸出世界的治沙方案。2015年大陸政府推出《關於加快推進生態文明建設的意見》，到2020年50%可治理的沙化土地要有效治理。

目前，全國荒漠化和沙化土地面積連續三個監測期保持「雙減少」，但是治理效果，即人工植被固沙效益及其穩定可持續的維持，依然面臨巨大的挑戰。比如一些地區人工固沙植被大面積退化和死亡，跟植物種類選擇、種植規模、密度不合理有關。乾旱沙區的水量平衡對荒漠化治理至關重要。

在中科院沙坡頭沙漠研究試驗站，正在類比大陸北方不同氣候帶沙區水量平衡的自動監測系統。通過模擬不同氣候帶降水和地下水位，連續精確監測植被土壤系統中降水入滲、地下水補給、土壤水動態、蒸散發、植物生長等過程，實現北方沙區水量平衡的模擬整合研究，將有助於將來更加精細化地治理沙漠。

17日是第24屆「世界防治荒漠化和乾旱日」。大陸以「防治土地荒漠化，助力脫貧攻堅戰」為主題宣傳，激勵民眾積極參與土地荒漠化防治，逐步改善沙區生態狀況，加快發展沙區綠色産業，實現治沙增綠和脫貧致富協調發展。據報導，山東省的沙化和荒漠化土地基本治理完成。

(中時電子報)