雲林設冷鏈物流系統沒份 農會總幹事：沒道理、不可思議

立委張麗善21日舉行記者會呼籲中央給資源不要分大細漢，縣府也要更努力爭取。（周麗蘭攝）

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雲林縣二崙鄉的短期葉菜產量就占全台四分之一。（周麗蘭攝）

農委會13日宣布將在桃園縣建構冷鏈物流園區，雲林縣是全台蔬菜生產最大縣，卻未被考量，立委張麗善21日舉行記者會呼籲雲林縣政府積極爭取，才能解決消失衡，也呼籲中央不要邊緣化雲林，給資源不要分大小漢。

冷鍊物流是「冷凍冷藏供應鏈」的簡稱，泛指冷藏、冷凍類食品，從材料供應物流、食品工廠生產物流、貯藏運輸物流、到販賣銷售物流。

張麗善表示，雲林縣農業產值全國第一，搭配冷鏈系統的農業物流園區就可在採收後立即進行標準化保鮮處理程序，中央國土計畫把雲林大部分土地畫為第一級農地，農業生產最重要的冷藏設備，卻沒想到設在雲林。

縣議員李明哲表示，冷鏈物流沒有考慮設到雲林很奇怪，桃園縣十幾年前曾做過一次冷鏈物流中心，但是失敗了，現在只作為一般冷藏庫，這次又選擇桃園有非常大的問題。

李明哲說，農民長期看天吃飯就是因為冷凍、加工、運輸無法提升，經常要靠政府補助，雲林縣是農業最大的生產基地，雲林農民也想要自立自強，這是最好的轉型機會，雲林縣是最有天時地利人和的地點。

西螺農會總幹事廖錦富表示，看到冷鏈物流園區要設在桃園他感到非常不可思議，外縣市的蔬果尚且運來西螺果菜市場拍賣，冷鏈物流系統最適合設置在雲林縣，一個負責銷售、一個負責調解，配合起來對全台灣的農業都有幫助。

他說，西螺果菜市場已經是個物流中心，冷鏈物流設在西螺能夠改善一半銷售問題，從各方面來看都要設在雲林縣才有道理，否則又要把這些菜又送到外縣市，多花一趟時間和運費，呼籲中央政府「慎重再慎重」考慮這個問題。

雲林縣農會總幹事簡明欽、土庫鎮農會總幹事黃萬聰、西螺鎮農會總幹事廖錦富、二崙農會秘書吳曜宇、縣議員李明哲21日均出席記者會。

(中時 )

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