賣抓姦用木馬程式監控另一伴 電腦工程師判刑

2018年06月21日 16:32 中時 王己由

黃姓男子販賣可駭入他人電腦的「木馬程式」，由買家招攬懷疑伴侶不忠的民眾付費購買，以監控情人或配偶電腦被通緝到案，一審依簡易判決判刑2月，檢方不服上訴，台北地方法院二審合議庭審結，依製作專供犯罪的電腦程式罪，改判黃有期徒刑8月，依中華民國96年罪犯減刑條例條減刑為4月，可易科罰金12萬元，沒收犯罪所得13萬8000元。

34歲的黃姓男子，是一家公司的電腦工程師，他在2006年3月起，向大陸網友購買或下載取得「彩虹」、「黑洞」等有遠端遙控、螢幕擷取、鍵盤側錄功能的「木馬程式」，以「花指令」添加器及「加殼」、「脫殼」連結成單一程式，再以數千元陸續出售給許姓男子。

許將程式轉交給李姓女子後，在網路上登廣告稱「專業網路徵信服務諮詢」、「帳（號）密（碼）破解服務」、「是否有解不開的心結？懷疑另一半劈腿卻無證據？破解各種信箱＆網站密碼 遠端觀看對方視訊＋螢幕」，如果客戶聯絡，即由許以1到3萬元代價到府交付軟體，並實際指導操作。

2006年10月，陳姓男子想入侵女朋友的電腦查看，向許購買程式使用，同年12月，陳男先聯繫李女，後來反悔，許與李女不甘損失，就在陳男電腦植入「木馬程式」，被害人察覺有異，向警方報案，但偵審中對程男、李女撤告，只有程式源頭的黃被偵結起訴。

北院審理時，黃因未到案被通緝，他通緝多年後到案且認罪，一審簡判判刑4月，減刑為2月，但檢察官認為量刑太輕，提起上訴，二審合議庭認為，黃為圖私利，提供惡意程式供他人犯罪，危害資訊安全和社會治安，且黃審判中出境被通緝，今年1月才歸案，未與被害人和解，故撤銷原判決，改判刑8月，減刑為4月，可易科罰金。

(中時 )