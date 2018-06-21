超萌！一張圖秒懂人類最熱愛Top 10狗狗 這款最特殊

2018年06月21日 16:29 中時電子報 戴安瑋

DailyView網路溫度計今公布「哪種狗狗勇奪人類最熱愛Top 10」。翻攝DailyView網路溫度計

越來越多人把狗狗當家人，DailyView網路溫度計今公布「哪種狗狗勇奪人類最熱愛Top 10」，第一名是擁有憨憨笑臉的柴犬，第二名是蓬鬆屁股的柯基，第三名是巨獸反差萌的哈士其。

萌柯基獨自看家 竟然能聲控機器餵食（圖/資料照片）

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看這些可愛汪汪們的萌點是哪些，擁有幾種特殊魅力技能，把網友們被迷得不要不要的。

結果，毛茸茸的柴犬獲第一名，是熱門的飼養犬種之一，就算沒有養，網友也很熱愛討論柴柴的生活趣事！牠們笑起來讓人看了心情超級好，不過，許多養柴犬的人都警告，柴犬很聰明，常上演「聰明又不聽話」橋段，個性傲嬌，憨憨笑臉還會鄙夷的看你，讓許多柴犬奴自招是抖M（網路用語，意指受虐還開心）。

第二名是柯基，其短腿、肥臀和傻笑的柯基，加起來有種莫名的魔力，讓人心情特別好，不過寵物專家提醒，柯基的髖關節健康狀況，如果可以最好別讓牠們太常爬樓梯，因為牠們的關節普遍不是很好。

哈士奇因巨獸反差萌，獲第三名。翻攝DailyView網路溫度計

第三名是巨獸反差萌的哈士其，哈士奇外表長得很有距離感，體型嚇人，但不知道為何看到牠們的臉，就會莫名爆笑，哈士奇們經常被截圖當作表情包，簡直是幽默大師，被戲稱為「二哈（因為很中二）」。

至於是第四名至第十名依序是法鬥、米克斯、吉娃娃、貴賓、博美、黃金獵犬及臘腸。

DailyView網路溫度計表示，有呆呆笑容的柴犬根本就是狗界人氣王啊！而排名緊追在後的柯基，也是許多人類的心頭好，最特別的莫過於第三名的大塊頭哈士奇，明明一副凶神惡煞的模樣，卻還是有許多抖M系的人類為牠深深著迷。

(中時電子報)