影視歌明星齊聚影廳 只為朝聖坂本龍一

入圍今年金曲獎最佳演唱組合的Crispy脆樂團。(佳映娛樂提供)

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倪重華也出席華山首映會。(佳映娛樂提供)

日本音樂大師坂本龍一的紀錄電影《坂本龍一：終章》於19日舉辦特別放映，眾多音樂人和電影人前往朝聖，包括五月天的石頭、四分衛阿山、萬芳、范曉萱、陳子鴻、洪敬堯、陳建騏、莊鵑瑛（小球）、廖文強、Chrispy脆樂團、Cicada樂團、易智言、黃河等，均到場透過大螢幕感受坂本龍一的生命魅力。

19日晚上的《坂本龍一：終章》特映會，曾打造出林強、伍百等巨星的資深音樂人、前台北市文化局長倪重華展現出頑皮童趣的一面，現場模仿起坂本龍一僅以背部示人的電影海報拍照留念。音樂製作人陳子鴻、歌手陳惠婷、導演易智言、賀照緹等人也紛紛於當晚在自己的臉書上發文推薦，分享對這部影片的喜愛。特別的是，出席觀影的生祥樂隊中有兩名日本團員還更動既有行程，特地於特映會當日從日本飛來參加這場活動，連飯店尚未check in就趕到現場，足見坂本龍一在這群音樂人心目中的重要性。

《坂本龍一：終章》的幕後團隊花費五年時間貼身跟拍綽號「教授」的國際知名音樂家坂本龍一，他創作的音樂類型範圍甚廣，其中包括不少知名電影配樂，不但曾以《末代皇帝》榮獲奧斯卡最佳電影配樂獎，也是金球獎、葛萊美獎、日本東京影展武士獎（最高榮譽）的得主。他豐沛的創作能量和寬厚的生命體會讓本片不單單只是一部關於音樂大師的紀錄電影，更讓觀眾透過他對社會事務的實質參與、精彩華麗的人生經歷以及面對生死的深切感觸，重新認識這位持續在世界舞台上發光發熱的藝術家。本片將於7月13號上映。

(中時 )

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