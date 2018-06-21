草屯鎮農會「南投好農堂」開課 吸引農民踴躍參訓

▲草屯鎮農會「南投好農堂」開課，縣長林明溱到場勉勵參訓農友。（楊樹煌攝）

友善列印
中時

南投縣政府為提昇農民農業經營、作物栽培管理技術，發展在地特色農業，並鼓勵青年返鄉發展，特結合草屯、竹山、中寮及水里鄉等農會開辦「南投好農堂」農業實務訓練班，草屯農會班今21日起開班，規劃5天40小時訓練課程，吸引66人參訓。

南投縣長林明溱及草屯農會總幹事蕭忠郁今在開訓典禮，期勉農民能經由課程學習到專業知識，並互相交流、經驗分享，以提昇農業技術水準。

林縣長表示，農業青年回鄉，因資格問題，無法申租國有地，縣府為協助農民，去年起開辦「南投好農堂」，協助非農校畢業青年，因有40小時農業專業訓練時數證明，順利取得申租資格，課程深獲好評，明年仍將繼續辦理。

草屯訓練課程以地區特色產物為主，並安排農地利用與管理、承租國有耕地法規說明，課程於6月21、22日及27至29日分5天進行，內容有設施蔬菜瓜果類栽培技術、雜糧作物栽培、微生物製劑介紹、病蟲害防治及用藥等專業課程，學員完成40小時課程後，將可取得研習時數證明書。

參訓的陳姓農民表示，縣府開辦課程，讓農民可吸收專業知識，獲益良多。李姓青農則指出，青農常藉由網路搜集農業生產資料，但上課需至台中，非常不便，縣府開辦農訓課程，讓農民就近接受專家指導，對農民助益良多。

(中時 )

健保擴大口服新藥治療給付 台北… 修復台大女遺體突暈眩 王薇君感…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。