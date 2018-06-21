草屯鎮農會「南投好農堂」開課 吸引農民踴躍參訓

2018年06月21日 16:51 中時 楊樹煌

南投縣政府為提昇農民農業經營、作物栽培管理技術，發展在地特色農業，並鼓勵青年返鄉發展，特結合草屯、竹山、中寮及水里鄉等農會開辦「南投好農堂」農業實務訓練班，草屯農會班今21日起開班，規劃5天40小時訓練課程，吸引66人參訓。

南投縣長林明溱及草屯農會總幹事蕭忠郁今在開訓典禮，期勉農民能經由課程學習到專業知識，並互相交流、經驗分享，以提昇農業技術水準。

林縣長表示，農業青年回鄉，因資格問題，無法申租國有地，縣府為協助農民，去年起開辦「南投好農堂」，協助非農校畢業青年，因有40小時農業專業訓練時數證明，順利取得申租資格，課程深獲好評，明年仍將繼續辦理。

草屯訓練課程以地區特色產物為主，並安排農地利用與管理、承租國有耕地法規說明，課程於6月21、22日及27至29日分5天進行，內容有設施蔬菜瓜果類栽培技術、雜糧作物栽培、微生物製劑介紹、病蟲害防治及用藥等專業課程，學員完成40小時課程後，將可取得研習時數證明書。

參訓的陳姓農民表示，縣府開辦課程，讓農民可吸收專業知識，獲益良多。李姓青農則指出，青農常藉由網路搜集農業生產資料，但上課需至台中，非常不便，縣府開辦農訓課程，讓農民就近接受專家指導，對農民助益良多。

(中時 )