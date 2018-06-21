修復台大女遺體突暈眩 王薇君感應：華山亡者來找我了

2018年06月21日 16:56 中時電子報 林郁庭

台灣社會竟在半個月的時間之內，接連發生三起分屍案，不免讓社會大眾感到慌張。對於近日發生華山分屍案，陳姓射箭教練狠殺高姓女學員一事，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君透露，她在協助板橋分屍案的大體修復時，自己其實有感應到體出現無法形容的頭暈、想吐，讓她猜想可能又有需要自己幫助的案件了。

王昊姑姑、兒童權益促進協會理事長王薇君，同時也是「76行者遺體美容團隊」召集人，關心社會案件，過去也常義務性地為死者修復遺體，幫助對方有尊嚴地離開。近日，她才剛與團隊，接力替板橋分屍案的黃姓台大女高材生完成遺體修復，終於讓她有尊嚴的離開，讓家屬感激不已。

王薇君今（21）日在臉書發文，「妳都來『找我了』，我怎麼可能不幫忙呢？好心疼不捨無辜無助恐懼的祢…團隊近期協助完整了二件個案，當然也很願意義務幫妳『完整』…能否幫妳看緣份了…」。

《中時電子報》致電王薇君，她表示自己6月18日替板橋分屍案的黃姓台大女修復，中途人在修復室旁的休息室，卻突然感到嚴重不適，「那是非常的不舒服，沒有辦法形容，暈到想吐」，最後更是只能躺平在沙發上，嚇到了團隊夥伴。

王薇君表示，她過去不曾有這樣的情況，而且自己剛剛也常跟黃女說「祢不要怕，爸爸媽媽就在旁邊，而且修復師們會幫祢修得漂漂亮亮的」。王薇君說，剛剛身體感到嚴重不適到需要躺下來的情況很少見，一旁的團隊志工劉君玲也嚇到，不斷問「姑姑你嘴唇好白，到底怎麼回事？姑姑！你要不要先休息一下」，突然之間，兩人也隨即直覺聯想：「會不會是黃小姐有話跟我說？」

正當兩人還在納悶時，王薇君手機就響起，接到通知：「華山發生分屍案」王薇君向《中時電子報》說：「這讓我很震驚，覺得毛起來了」，王薇君請來電者轉達家屬自己的聯絡方式，等到接到家屬高小姐的妹妹來電，跟著到二殯協助驗屍後，「就突然不暈了！甚麼事情也沒做，就突然不暈也不想吐！」她因而理解方才不適：「是有亡者需要協助！」

最後，王薇君也表示，這次的情況真的很特殊，讓她更感受到「亡者的想法」，她也感謝團隊能與她完全免費義務性質，去協助受害家屬，替親人遺體修復等身後事，不過她也強調，有時候能否真正給予家屬協助，「一切還是看緣分！」

(中時電子報)