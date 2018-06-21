蒙特婁承諾 新北代表簽署

新北市副市長葉惠青率團代表台灣以東亞區執行委員身分出席，並簽署「2018-2024蒙特婁承諾與行動計畫」。（葉德正翻攝）

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地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）在加拿大時間19至22日在加拿大蒙特婁市舉辦全球大會，新北市副市長葉惠青率團代表台灣以東亞區執行委員身分出席，並簽署「2018-2024蒙特婁承諾與行動計畫」與全球城市共同承諾，未來6年加速並升級城市及區域的永續發展，透過低碳排抑制氣候變遷、發展韌性城市、建立循環經濟模式、防災調適、打造以人為本的宜居環境等5個途徑，以打造永續世界。

新北市環保局指出，ICLEI是目前地方政府與聯合國合作中最有規模的城市層級組織，每三年舉辦一次世界會員大會，這次特別邀請新北市專題報告，副市長葉惠青在演講中即分享，新北市在城市永續循環經濟的作法，包括生活型循環的社會機制及產業型循環的關聯機制，像活絡二手家具再利用的幸福小站、校園廚餘堆肥提供屋頂農場施肥使用、黃金資收站及減塑的各階段性作法等。

大會期間，葉惠青也參與圓桌論壇分享新北市的減塑經驗，並接受ICLEI日本辦公室的訪談，介紹新北市重要的永續施政亮點。

加拿大時間21日，葉惠青也將代表新北市長朱立倫，與歐、美、日各主要城市首長共同出席本次世界大會之領袖會議，討論永續城市發展施政方向。

會前葉惠青一行也先繞道前往溫哥華拜訪加拿大吉姆-帕蒂森集團（Jim Pattison Group）總裁兼執行長吉姆‧帕蒂森(Jim Pattison)，邀請該集團參與八里與淡水娛樂專用區投資案，受到帕蒂森總裁的熱情接待，其表示後續將再度造訪新北市，持續磋商相關投資計畫。

此外，代表團會後也將拜會蒙特婁知名的循環經濟環保及半導體材料開發與回收廠商，不放棄任何一次的招商機會，持續為新北市創造友善投資環境，協助國內外投資者尋得適合的投資方案，排除各種投資障礙，讓城市經濟更上層樓。

(中時 )

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