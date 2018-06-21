無心之過？調查：1成愛滋感染者身分遭醫護洩露

2018年06月21日 17:05 中時 倪浩倫

我國愛滋感染者約3.5萬人，若透過規律的服藥治療，生活品質和壽命幾乎和常人無異，但最新研究顯示，過去1年，有12％感染者曾發生權益受損事件，卻逼近9成未採取任何行動來爭取，甚至有10％的感染者身分，在未經授權的情形下遭醫療人員洩露，也因社會不友善的眼光，讓近6成受訪感染者指出，從擔心感染到篩檢，中間間隔5年以上。

愛滋感染者權益促進會今公布最新「愛滋汙名與歧視調查」，耗時一年，完成842名愛滋感染者的一對一訪談，探討生活中曾感受過的愛滋汙名，以及權益受損情形。其中，「人們不了解愛滋傳染途徑，害怕透過日常接觸被傳染」、「人們害怕被傳染愛滋病毒」、「人們認為感染愛滋病毒是可恥的，不應該和我來往」，為最常聽到、感受到的三大汙名。

調查更指出，有10.6％感染者在未授權的情形下，其感染身分遭醫護人員洩露，也有7.3％的感染者指出，就醫時，表達自己的感染身分後卻遭到拒絕，令人震驚。研究分析，因為社會種種的不友善，近6成感染者從擔心感染到前往篩檢，中間間隔長達5年以上。

臨床觀察，醫護人員多是在不經意的情況下，將感染者的身分洩露給在旁陪伴的家屬。林口長庚感染醫學科主治醫師陳南伃說，她曾收治一名50多歲的愛滋感染者，透過規律的治療，多年來病情相當穩定，但仍未向家人公開感染身分，未料，有次她因椎間盤突出，前往醫院接受手術，骨科醫師卻在跟家屬解釋病情、術後恢復情形時，無意間透露她的感染身分，當場嚇傻了所有在場家屬，事後甚至引發嚴重的家庭糾紛。

衛福部疾管署強調，隨著觀念進步，近年愛滋感染者服藥率已來到84％，88％感染者體內已偵測不到病毒量，若能遵照醫囑接受治療，愛滋病已能成為像是糖尿病、高血壓一樣的「慢性病」，獲得穩定的控制。

(中時 )